Chadwick Boseman大腸癌病逝 拍《黑豹》時已患

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Marvel超級英雄電影《黑豹》（Black Panther）男主角Chadwick Boseman，因大腸癌離世，終年43歲。Chadwick Boseman的家人透露，他於4年前已確診患上大腸癌，但一直保持低調，未有對外公開病情。換言之，Chadwick Boseman是在患癌情況下，完成拍攝《黑豹》。
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Chadwick Boseman周五於洛杉磯寓所離世，臨終前家人陪伴在側。
家人發聲明，形容他是真正的鬥士，指《黑白正義》（Marshall）、《誓血五人組》（Da 5 Bloods）、《Ma Rainey’s Black Bottom》等電影， 都是他接受無數次手術及化療期間拍攝。
Chadwick Boseman生於南卡羅萊納州安德森市（Anderson），於著名黑人大學霍華德大學（Howard University）取得導演學位，並曾在英國的戲劇學校就讀。
他之後返回美國，正式開展演藝事業，曾出演多部不少港人均熟悉著名電視劇，包括《律政風雲》（Law & Order）、《鑑證紐約》（CSI: New York）及《仁心仁術》（ER）等。
Chadwick Boseman後來轉戰電影，拍攝多部作品，較著名的有《42》，當中飾演美國職棒大聯盟現代史上第一位非裔美國人羅賓森（Jackie Robinson），以及騷靈音樂之父James Brown的傳記電影《Get On Up》。之後《黑豹》的成功，令他的事業生涯達到巔峰。
他的離世轟動美國，娛樂界以至政界名人，包括迪士尼前行政總裁Bob Iger、Marvel Studios行政總裁Kevin Feige、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）等，紛紛表達哀悼。
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責任編輯：林建忠
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