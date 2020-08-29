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【美股焦點】可口可樂北美裁員涉4000人 料全球遣散費逾3.5億美元

即市財經 12:13 2020/08/29

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可口可樂宣布北美裁員涉及4000人，料之後向全球提供自願離職方案。

路透報道，可口可樂（美：KO）美國當地時間周五（28日）宣布，計劃向美國、加拿大和波多黎各等地約4000名員工提供自願離職方案，公司還將在其他國家提供類似的自願離職安排，預計全球裁員遣散費達3.5億至5.5億美元（約27億至42.6億港元）。截止2019年底止，可口可樂全球擁有8.62萬名員工，其中美國員工有1.01萬人。

可口可樂早些時候公布次季業績，銷售額按年跌28%至72億美元，淨利潤下降32%至18億美元，而可口可樂半數銷量由餐廳、戲院、運動場所等大規模公共活動貢獻，但由於疫情期間減少外出就餐以及消費導致銷量下滑。

可口可樂公司董事長兼首席執行官James Quincey曾指，今年第二季是公司最困難的時期。

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編輯：陳華

經濟 美股 可口可樂（Coca－Cola，美：KO）

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