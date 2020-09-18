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【吉利回A】吉利科創板9月28日「首發上會」　擬籌200億人幣（第五版）

即市財經 19:56 2020/09/18

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吉利汽車即將回歸A股上市。

吉利汽車（00175）回歸A股上市進程再有新進展，將於9月28日（周一）首發上會。根據招股書，吉利將發行的人民幣股份的初始數目不超過約17.32億股，即不超過擴大後已發行股本15%，擬集資200億元人民幣。

吉利汽車回歸科創板上市，由中金及華泰證券出任聯合保薦人。早於上周一（9月7日）吉利汽車在上交所網站的審核狀態變更為「已問詢」。

吉利汽車早前亦公布了8月汽車銷售，單月銷售11.34萬輛汽車，按年增加12%、按月也增長8%。總結首8個月，吉利批發售出74.9萬輛汽車，按年仍跌11%，完成下調後銷售目標132萬輛的57%。

（第二版：更新IPO審核進程；第三版更新融資額及股價；第四版更新IPO審核和8月銷量；第五版更新過會日期）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：陳華

香港股票 IPO A股 科創板 吉利汽車（00175）

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