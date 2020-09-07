【吉利回A】吉利科創板審核「已問詢」　擬籌200億人幣（第四版）

▲ 吉利汽車完成A股上市輔導工作。

吉利汽車 （00175） 上周公告，獲上交所受理科創板上市申請，並提交初步招股書，將發行的人民幣股份的初始數目不超過約17.32億股，即不超過擴大後已發行股本15%，擬集資200億元人民幣。吉利汽車在科創板上市，由中金及華泰證券出任聯合保薦人。

據上交所周一（7日）資料，吉利汽車的審核狀態變更為「已問詢」。吉利汽車周一早市股價跑贏大市，半日升1.5%，報16.58元，成交3.95億元。

吉利汽車最新公布8月汽車銷售，單月銷售11.34萬輛汽車，按年增加12%、按月也增長8%。總結首8個月，吉利批發售出74.9萬輛汽車，按年仍跌11%，完成下調後銷售目標132萬輛的57%。

（第二版：更新IPO審核進程；第三版更新融資額及股價；第四版更新IPO審核和8月銷量）

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編輯：陳華