【吉利回A】吉利科創板上市申請獲受理 擬籌200億人幣（第三版）

▲ 吉利汽車完成A股上市輔導工作。

吉利汽車 （00175） 公告，已獲上交所受理科創板上市申請，並提交初步招股書，將發行的人民幣股份的初始數目不超過約17.32億股，即不超過擴大後已發行股本15%，擬集資200億元人民幣。中金及華泰證券為聯合保薦人。

吉利今日高開2.9%，至9時55分，報17.26元，升0.9%，成交逾8億元。

吉利汽車上半年業績放榜，盈利跌43%至22.97億元人民幣，期內收益跌23%至368.2億元人民幣，繼續不派中期息。吉利重列上半年銷量按年跌19%至53.04萬輛，並宣布下調全年銷售目標6%至132萬輛。

（第二版：更新IPO審核進程；第三版更新融資額及股價）

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編輯：陳華