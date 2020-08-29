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【吉利回A】吉利汽車完成A股上市輔導 衝刺科創板整車第一股

即市財經 11:44 2020/08/29

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吉利汽車完成A股上市輔導工作。

浙江證監局昨（28日）披露，吉利汽車 （00175） 的上市輔導工作已全部完成，擇日將正式遞交科創板招股說明書。意味吉利汽車有可能成為科創板整車第一股。

吉利此前公布回A計劃，建議將發行的人民幣股份的初始數目不超過約17.32億股，即不超過擴大後已發行股本15%，所有人民幣股份均為新股，且將不涉及轉換現有股份。若吉利以港股周五（28日）收市價15.74元計算，A股集資規劃達272.6億元。

吉利汽車上半年業績放榜，盈利跌43%至22.97億元人民幣，期內收益跌23%至368.2億元人民幣，繼續不派中期息。吉利重列上半年銷量按年跌19%至53.04萬輛，並宣布下調全年銷售目標6%至132萬輛。

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編輯：陳華

經濟 香港股票 A股 科創板 吉利汽車（00175）

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