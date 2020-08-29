【新冠疫苗】病毒變種疫苗進展追不上？專家派定心丸

新型冠狀病毒疫苗研發如火如荼，惟新冠病毒亦衍生出新的變種，會否導致疫苗功效追不上病毒變化？據「全球疫苗免疫聯盟」（GAVI）資料，新冠病毒變異速度相當慢，對疫苗效用影響不大，民眾無須太擔心。

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病毒變異是無法避免的正常現象，隨着病毒不斷複製、傳播，必然會發生。惟GAVI資料指出，冠狀病毒不易變異，因此類病毒自我複製後，會進行核對，減低出錯變異機會。

德州農工大學特克薩卡納分校（Texas A&M University–Texarkana）生物系主任 Benjamin Neuman指出，如今新冠病毒與疫情爆發之初的比較，仍然十分相似，直指沒有原因擔心箇中分別會影響疫苗功效。

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明尼蘇達大學分子病毒學學院研究員Mark Schleiss認為，腮腺炎病毒（Mumps）是新冠病毒的較適合比較對象，他稱儘管經歷數十年，腮腺炎病毒、麻疹、風疹（rubella）等的疫苗，仍有很好的效果。他相信將來的新冠疫苗，對一系列衍生出來的變種有效。

耶魯大學醫學院病理學高級研究科學家John Rose指出，上述病毒的變異，程度細得不足以避過疫苗所提供的保護，又斷言研發出可長期提供保護的新冠疫苗是有可能，一如其他變異緩慢的病毒。

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責任編輯：林建忠

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