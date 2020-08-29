【移民賣樓】移民急讓又一單　業主減價10%成交 持貨10年賺近倍

賣樓移民個案有增加趨勢，通常議價空間也較大，最近馬鞍山聽濤雅苑便錄得業主移民急讓個案，業主減價10%後終易手，持貨10年賺近一倍。

中原地產馬鞍山天宇海分行市務經理陳鴻霆表示，馬鞍山聽濤雅苑最新錄1座低層C室易手，單位建築面積1,095平方呎，實用面積875平方呎，套三房間隔，業主因打算移民急於賣樓，開價1,280萬元，議價後以1,138萬元易手，實用平均呎價13,006元。

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陳鴻霆指，原業主於2010年以570萬元購入單位，持貨約10年，是次沽出單位賬面獲利約568萬元離場，單位升值約99.6%

此外，東涌映灣園亦錄得移民賣樓個案，中原地產東涌映灣園第四分行分區營業經理陳旭明表示，映灣園11座中層G室，實用面積756平方呎，3房套間隔，原業主於2013年以609萬元買入單位，租客剛搬走，將單位以860萬元交吉放售。

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據知業主因要離開香港，故此減價賣樓，新近以825萬元沽出，折合平均實用呎價10913元，共減35萬元或4%。陳旭明指，買家為外區客，物色同類放盤一段時間，幾經議價後，決定以825萬元買入上址自住。原業主持貨7年，帳面獲利216萬元或35%。

記者：李兆明