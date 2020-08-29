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【全民檢測】截至中午12時約11.7萬人登記　檢測預約系統暢順

即市財經 13:29 2020/08/29

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聶德權指，首兩小時3萬人登記，檢測預約系統大致暢順。

全民自願檢測計劃將於9月1日（下周二）展開，全港設有141個檢測採樣中心。市民今早7時起可以在網上進行預約，當局表示，截至中午12時，有約117700人人登記。

公務員事務局長聶德權早上於電台節目表示，今早7時開始的全民檢測預約系統運作順暢，鼓勵市民盡快預約。市民只是在採樣時才會除口罩，最多只需幾分鐘，場內亦有足夠預防感染控制措施，相信市民受感染的風險不高。

他又稱，檢測中心內有獨立的採樣站，每個採樣站都有間隔，如果市民採樣期間咳嗽，醫護人員會視乎情況暫時關閉採樣站，消毒清潔後再重開。

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編輯：陳華

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