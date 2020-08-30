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【全民檢測】全民檢測計劃截至今午34萬人登記 薛永恒：會調查3宗「被預約」個案（不斷更新）

即市財經 17:11 2020/08/30

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聶德權指，首兩小時3萬人登記，檢測預約系統大致暢順。

全民自願檢測計劃將於9月1日（下周二）展開，全港設有141個檢測採樣中心。市民周六7時起可以在網上進行預約。截至今日（8月30日）中午前，有約34萬人登記。

創新及科技局局長薛永恒表示，全民自願檢測登記系統運作暢順，而政府接獲4000多個電話查詢，有3宗個案指在沒有被徵得同意下被登記預約，政府會調查事件。他又強調，任何人如沒有取得同意下使用他人的個人資料，即屬違法，若發現有此惡意行為，當局將展開執法行動。

公務員事務局長聶德權昨日早上於電台節目表示，全民檢測預約系統運作順暢，鼓勵市民盡快預約。市民只是在採樣時才會除口罩，最多只需幾分鐘，場內亦有足夠預防感染控制措施，相信市民受感染的風險不高。

他又稱，檢測中心內有獨立的採樣站，每個採樣站都有間隔，如果市民採樣期間咳嗽，醫護人員會視乎情況暫時關閉採樣站，消毒清潔後再重開。

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編輯：陳華

經濟 新冠肺炎疫情 疫情

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