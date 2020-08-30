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全球CFO調查：中國經濟前景預期首次優於美國

股樓投資 15:33 2020/08/30

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CNBC周五（28日）發布全球財務官委員會（Global CFO Council）最新調查結果顯示，受訪CFO對於中國經濟前景看法，要比美國經濟前景更為樂觀，這是該項調查發布以來，CFO對中國經濟前景的態度首度勝過美國。

調查結果顯示，全球經濟前景普遍已較上季改善，受訪CFO對中國 GDP 的平均預期為「穩定」(Stable)，美國經濟則連續兩季被評為「適度下滑」(Modestly Declining)。CFO委員會同時將亞洲及歐元區的經濟前景自「適度下滑」上調至「穩定」，拉丁美洲則自「急劇下滑」(Strongly Declining) 略上調至「適度下滑」。

【宏觀中國】重回疫情前水平　7月工業企業利潤增速近兩成，了解請按【下一頁 】

該項調查結果與近期公布的經濟數據不謀而合。根據官方數據，中國第二季度GDP按年增3.2％，美國經濟同期跌31.7％。不僅如此，國際貨幣基金 （IMF）6月再度下調全球經濟增長預期至收縮4.9%，同時警告在疫情影響下，今年僅少數經濟體將實現經濟增長，其中便包括中國，預計中國全年GDP增速為1%，美國則跌8%。

評級機構穆迪 (Moody’s) 本周三（26日）亦上調中國全年GDP增長預期至1.9%，稱其上調原因是中國次季度GDP反彈較預期為好。

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編輯：李勝男

 

疫情 評級機構 穆迪 經濟 GDP 中國 美國

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