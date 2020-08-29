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【美股收市】零息環境延續 道指收復今年失地 標指納指破頂　

即市財經 04:13 2020/08/29

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美國消費者信心指數勝預期，連同聯儲局貨幣政策仍偏向鴿派，支持美股延續升勢，道指收復今年失地，標指和納指齊創收市新高。受低息環境拖累的美元則維持弱勢，失守93關 ; 金銀期貨均收高2.2%。
道指尾段最多漲逾200點，收報28653點，升161點或0.57%；標指收報3508點，升23點或0.67%；納指收報11695點，升70點或0.6%。

大型企業陸續推出裁員行動，美高梅中國(02282)母公司美高梅國際酒店集團(MGM)，向1.8萬名正放無薪假的員工發信，通知裁員決定。美高梅股價升4.6%，收報23.86美元。可口可樂在北美洲推出自願離職計劃，涉及4000個職位。可口可樂股價漲3.3%，收報49.83美元。

密歇根大學公布，美國8月消費者信心指數終值為74.1，市場預期為72.8。期內，消費者預期指數終值為68.5；消費者現況指數終值為82.9。
不過，美國經濟增長前景仍存暗湧。克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)預期，今年底美國經濟增長可能較一年前低6%。失業率仍然相當高，遠超聯儲局指標，當局須尋求更多量化寬鬆措施以刺激經濟。她是聯邦公開市場委員會今年投票委員。
儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）隔晚提出「平均通脹目標」，意味儲局會容許未來一段時間通脹超過2%，亦不會立即逆轉貨幣政策取向。不過，對於通脹率升到什麼水平才屬於不可容忍，多名聯儲局官員有不同看法，強調沒有科學化公式用來衡量新政策框架。
達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)表示，如果通脹略高於2%，或者是2.25%，而經濟趨向全面就業，則他可以接受。
費城聯儲銀行總裁哈克(Patrick Harker)表示，只要通脹趨勢是放緩以及受控，便感到寬心，關注重點應放在通脹是否出現勁升勢頭。
另外，由於颶風Laura並未對石油鑽井平台造成重大損害，紐約10月期油回軟，收報42.97美元，跌0.2%，全周計累升1.5%。

責任編輯：柯志宏

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