【油企悲歌】中石油上半年勁蝕300億　沙特阿美等油企表現又如何？

今年上半年油價急跌，油企影響明顯。中石油(00857)周四(27日)公布截至今年6月底止中期業績，營業額9,290.45億元人民幣(下同)，按年跌22.3%。盈轉虧勁蝕299.8億元，上年同期則賺284.2億元，按年跌205.5%。

在全部業務板塊中，煉油和銷售業務板塊貢獻了絕大部分的虧損，分別出現虧損105.4億元和128.9億元。

而其他油企的表現又如何？沙特阿美憑低廉的石油開採成本，上半年仍淨賺232億美元，但相比上年同期淨利潤已下降50%。

而相比之下，其他油企就沒那麼「幸運」。僅今年二季度，蜆殼公司(SHELL)虧損181億美元，BP虧損168億美元，雪佛龍虧損83億美元，埃克森美孚亦虧損11億美元。

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