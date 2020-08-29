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【摩笛吹奏】大摩兩大理由　繼續建議增持平保

股樓投資 00:29 2020/08/29

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受疫情影響，內險股中國平安（02318）上半年新業務價值及盈利，分別按年下跌24%和29%。然而大摩仍給予平保增持評級，目標價119元，較現價約有四成多上升空間。

【摩笛吹奏】這千億物管股增長續強勁 大摩上調其目標價一倍 請情請看【下一頁】

【摩笛吹奏】大摩加入唱好行列 大行對友邦最新目標價一覽 請情請看【下一頁】

大摩有兩大原因看好平保。集團上半年新業務價值雖倒退，但集團的壽險業務稅後溢利仍按年增加7％，並且同時上調中期息7%，在具挑戰性環境下仍實現可觀增幅。大摩指，雖然平保的核心業務仍有不利因素，但新業務卻有很高的吸引力。

另一看好原因，則是在疫情下，平保是才數提高保險支出企業，顯示管理層對集團中期增長前景具信心。

同樣維持平保買入評級的野村則指，平保上半年表現基本符合該行預期。當中，科技及其他金融業務更較預期為佳，惟產業及銀行業務遜於預期。野村將平保目標價由109.6元輕微下調至108.74元，仍高於紅底水平。

野村指，平保上半年新業務價值按年跌24%，認為其最壞的情況已經過去，預料改革完成後，明年起壽險業務恢復增長。預計下半年的新業務價值將按年增加7%，意味今年全年的新業務價值將按年跌幅或收窄至9%。該行指，集團產險綜合成本率按年增加1.5個百分點至98.1%，較預期差。由於信用保急劇惡化，抵銷了車險的明顯改善，承保利潤跌近4成至24億元人民幣。該行將今年的綜合成本率預測提高1.2個百分點至98.2%，並預期平保於下半年的盈利增長將會繼續受壓。

　　

撰文 : 李尚毅, 趙家盈

中國平安（02318） 經濟

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