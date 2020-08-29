【螞蟻上市】螞蟻集團旗下支付寶　每1萬元交易賺幾多？

支付寶母公司螞蟻集團正式遞交了上市申請，外界亦終於能在公布的招股說明書中，可以睇清支付寶的吸金力。

支付寶業務可分為三大類：1．數字支付與商家服務；2．數字金融科技平台（包括微貸科技平台、理財科技平台、保險科技平台）；3．創新業務。

首先，數字支付與商家服務的收入是按照交易金額向使用者收取的一定比例的交易服務費。2019年支付寶的數字支付業務收入為519.05億元，平台的數字支付總規模為111.1萬億元，所以佣金率為0.047%。每1萬元支付交易，支付寶從中抽4.7元佣金。

第二項業務，數字金融科技平台的收入也是服務費抽成，按抽成對象的不同，可以分為信用貸款業務的佣金抽成、理財業務的佣金抽成、保險業務的佣金抽成。2019年支付寶由此收取了677.84億元技術服務費，綜合佣金率為1.25%。每發生1萬元金融服務，支付寶從中抽成125.5元。

至於創新業務並非以收取分成作為收入，而且去年只頁獻9億元人跩幣收入，暫時僅佔支付寶極少部分收入。

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