  • 28°C
香港時間 : 2020829日 (六) 02:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【樓市現象】反價追價旺市現象重臨? 換樓客為錯失機會 追價8萬購全‧城滙

股樓投資 01:58 2020/08/29

分享：

過去數周樓市減價盤盡現，一手市場也缺久大型全新盤，買家四出尋寶，隨著確診個案下跌，市民睇樓意欲大增，據中原地產的數據，十大屋苑本周末（29日及30日）預約睇樓量連升4周，本周錄535組預約睇樓量，按周上升19.4%，創7周新高。

【買樓時機】美聯黃建業：最壞時刻已過 八大抗體護樓市 籲準買家趁通關前入市，了解按【下一頁

樓市氣氛回暖，有買家生怕未來樓價再升，不惜追價入市，最近一個換樓客追價購入荃灣全‧城滙2房單位。美聯物業首席聯席區域經理許奕俊表示，該行日前促成荃灣全‧城滙二手成交，一組換樓客為免錯失心儀單位，追價承接中層2房單位，涉資988萬元。

【樓市故事】公屋戶華麗轉身成私樓業主 665萬元購新都城兩房筍盤，了解按【下一頁

剛成交的全‧城滙5座中層C室，實用面積約533平方呎，2房間隔，享東南開揚市海景。原業主數月前開價約980萬元放售單位，由於屋苑鄰近港鐵站，加上單位新淨企理，則靚兼有梗廚，吸引區內換樓客洽商承接。儘管業主未有開門予上門睇樓，但買家對上址情有獨鍾，為免曾失入市機會，終決定追價至988萬元成交，折合實用呎價約18,537元。資料顯示，原業主於2017年9月以約871.2萬元購入上址，轉手帳面獲利約116.8萬元，期內物業升值約13.4%。

此外，東涌海堤灣畔日前也錄得業主反價成交，美聯物業高級營業經理張少勛表示，東涌海堤灣畔剛促成二手成交，原業主輕微反價下，用家無睇樓並以688萬元承接高層2房戶。

【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入，了解按【下一頁


是次成交單位為海堤灣畔1座高層E室，實用面積約516平方呎，2房間隔。買家早前見上址開價約685萬元放售，在無睇樓情況下決定入市，並已準備好訂金落訂，惟原業主即場反價至約698萬元。其後雙方數度議價，最終以688萬元成交，反價約3萬元，折合實用呎價約13,333元。資料顯示，原業主於2002年11月以約163.2萬元購入上述物業，轉手帳面獲利約524.8萬元，物業升值約3.2倍。

 

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

記者：陳詠妍

物業市場 樓價 海堤灣畔 全‧城匯

下一篇文章

【零售寒冬】稻香上半年盈轉虧蝕1億元　本港業務收入跌逾4成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒生科技指數】南方恒生科技ETF7.5蚊變42蚊 消息人士：前期投資者真係識搵錢 （新增南方東英回應）
【恒生科技指數】南方恒生科技ETF7.5蚊變42蚊 消息人士：前期投資者真係識搵錢 （新增南方東英回應）
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
【網民熱話】供樓真係會愈供愈輕鬆？　網民：冇加人工更加要買樓！
【網民熱話】供樓真係會愈供愈輕鬆？　網民：冇加人工更加要買樓！
【新股IPO】農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？
【新股IPO】農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？
【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走
【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走