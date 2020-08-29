【樓市現象】反價追價旺市現象重臨? 換樓客為錯失機會 追價8萬購全‧城滙

過去數周樓市減價盤盡現，一手市場也缺久大型全新盤，買家四出尋寶，隨著確診個案下跌，市民睇樓意欲大增，據中原地產的數據，十大屋苑本周末（29日及30日）預約睇樓量連升4周，本周錄535組預約睇樓量，按周上升19.4%，創7周新高。

【買樓時機】美聯黃建業：最壞時刻已過 八大抗體護樓市 籲準買家趁通關前入市，了解按【下一頁】

樓市氣氛回暖，有買家生怕未來樓價再升，不惜追價入市，最近一個換樓客追價購入荃灣全‧城滙2房單位。美聯物業首席聯席區域經理許奕俊表示，該行日前促成荃灣全‧城滙二手成交，一組換樓客為免錯失心儀單位，追價承接中層2房單位，涉資988萬元。

【樓市故事】公屋戶華麗轉身成私樓業主 665萬元購新都城兩房筍盤，了解按【下一頁】

剛成交的全‧城滙5座中層C室，實用面積約533平方呎，2房間隔，享東南開揚市海景。原業主數月前開價約980萬元放售單位，由於屋苑鄰近港鐵站，加上單位新淨企理，則靚兼有梗廚，吸引區內換樓客洽商承接。儘管業主未有開門予上門睇樓，但買家對上址情有獨鍾，為免曾失入市機會，終決定追價至988萬元成交，折合實用呎價約18,537元。資料顯示，原業主於2017年9月以約871.2萬元購入上址，轉手帳面獲利約116.8萬元，期內物業升值約13.4%。

此外，東涌海堤灣畔日前也錄得業主反價成交，美聯物業高級營業經理張少勛表示，東涌海堤灣畔剛促成二手成交，原業主輕微反價下，用家無睇樓並以688萬元承接高層2房戶。

【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入，了解按【下一頁】



是次成交單位為海堤灣畔1座高層E室，實用面積約516平方呎，2房間隔。買家早前見上址開價約685萬元放售，在無睇樓情況下決定入市，並已準備好訂金落訂，惟原業主即場反價至約698萬元。其後雙方數度議價，最終以688萬元成交，反價約3萬元，折合實用呎價約13,333元。資料顯示，原業主於2002年11月以約163.2萬元購入上述物業，轉手帳面獲利約524.8萬元，物業升值約3.2倍。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ】

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

記者：陳詠妍