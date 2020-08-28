【芳香滿溢@iM網欄】飽和脂肪酸極高 別亂用椰子油！

自古以來，椰子油（Coconut ，Cocos Nucigera ）除了吃之外，更被視為最佳皮膚保養品。原理是，椰子油含中鏈脂肪酸，如月桂酸，抗氧化之餘亦可保濕、減少皮膚乾裂及皺紋，彷彿所有皮膚、頭皮問題，都能派上用場。

今天，筆者想告訴你，千萬別亂用椰子油，傷害其實會很大。我有一個學生，消耗椰子油的速度很快，她說從頭到腳以至口服、做「油拔」都愛會用它。後來她向我哭訴，椰子油令她的頭皮患上脂溢性皮炎，且大量脫髮，花費了以萬計的金錢去做頭皮治療。她告訴我，問題源自椰子油！原來她天天拿椰子油焗油，以至全身塗抹，藉以排毒抗氧化，但她卻沒有留意椰子油含飽和脂肪酸，且高達70至80%。只知道要買有機冷壓的椰子油。

▲ 冬天時椰子油會凝固

哈佛大學公共衛生學院Karin Michels博士近年推翻了椰子油乃「Super food」，可以降三高、減肥，預防腦退化的說法，他認為椰子油有毒，是最糟糕的食物之一。姑勿論椰子油是否有毒，但科學界因其含有飽和脂肪酸，被視為壞脂肪酸。博士指它富含飽和脂肪酸高達86%，遠遠高於動物性油脂如豬油（39%）。吃了含飽和脂肪酸的食物，會導致血液中壞膽固醇（LDL）的上升。而椰子油用於頭皮，就會把毛囊封掉，頭皮不發炎才怪。

▲ 椰子油用作油拔，確有其效果

先別說椰子油先天性沒橄欖油（ Olive， Olea europaea L）那麼好，因為它含飽和脂肪酸，對高血脂的病人來說，應該要避之則吉！說回學生的例子，她之所以患上脂溢性皮炎，除了不察覺椰子油含飽和脂肪酸外，還以為有機冷壓(Cold-Pressed)的就是好油。教學時，總會叫學生購買有機冷壓的椰子油，原來經高溫處理的椰子油，油脂會成「反式脂肪酸」，所以必須慎用！只有「冷壓」即不經高溫（不超40-60度）壓榨的才可購買，然而包裝也可以騙人。

食物安全中心於2019年曾指一款來自菲律賓的Nutiva有機冷壓初榨椰子油樣本，被驗出含有致癌物「苯並[a]芘」（Benzo[a]pyrene）數量超標，建議市民停止食用受影響批次的產品。油脂之所以含化學物，大部份經高溫處理，有部份更增添致癌物如塑化劑，讀者若還真的放心不下，那就別選椰子油吧！

作者_慧雅簡介： 嗅覺與記憶間存在著密切聯繫，嗅覺喪失是阿茲海默症的病徵。吸聞香氣可令嗅覺更靈敏，精油同時傳遞愛與感謝訊息，亦傳達心意，身心愉悅。

慧雅，香薰治療師，曾在《爽報》、《頭條日報》撰寫香薰專欄，亦出版《油之美麗密碼》一書，謹以「香氣」會友。

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