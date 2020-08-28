【業績】中煙國際半年少賺56%

▲ 中煙純利跌逾五成

中煙國際 （06055） 上半年賺少56%，純利為5720.8萬元，符合早前盈警所述；收入亦挫52%至18.8億元。

集團指，持續蔓延的疫情對公司部分業務造成影響。煙葉類產品進口業務儘管需求量增加，但疫情下國際供應鏈受阻，產品交付出現不同程度延遲；經營區域免稅捲煙業務因邊境封關措施導致出入境人流下降，受到較大衝擊；而新型煙草製品出口業務不斷加大市場拓展力度、改善產品結構，業務保持增長。至於煙葉類產品出口業務則通過有效組織，保持了平穩運營。

集團續指，在煙葉類產品出口業務方面，近期東南亞地區部分生產場所逐步復工復產，預計下半年有望進一步恢復生產和發運。至於煙葉類產品進口業務，由於全球疫情尚未得到控制，產自巴西、贊比亞、馬拉維、坦桑尼亞等國家的進口煙葉類產品，受收購期、加工期、船期等季節性因素影響較大，公司將不斷加強與供需雙方的溝通協作、調整進口節奏，以平抑季節性因素對進口煙葉業務的影響。

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