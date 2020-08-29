【軟銀賣產】軟銀再賣嘢　今次賣Softbank

日本軟體銀行集團公司宣布，將出售日本電信業務子公司軟體銀行公司價值約125億美元股份，持股比例將由62.1%降至40.4%，以提高集團現金儲備。

法新社報導，軟體銀行集團公司（SoftBank GroupCorp.）宣布，預計9月底出售9億2700萬股軟體銀行公司（SoftBank Corp）股票。

這項售股行動，是軟銀集團大規模籌資計畫的一部分。軟銀集團計畫的最初目標是籌措4兆5000億日圓資金。

軟銀集團發布聲明表示，由於「2019冠狀病毒疾病（COVID-19）可能爆發第二或甚至第三波疫情，市場環境持續充滿不確定性」，因此「除了4兆5000億日圓籌資計畫，有必要擴大現金準備，以確保擁有彈性選項因應市場環境變化」。

軟銀集團還說，售股不代表與軟銀公司的關係有所改變。「對軟銀集團整體而言」，軟銀公司的「策略重要性依舊不變」。

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