【業績】安樂工程中期盈利倒退0.8% 派中期息每股3.82仙

▲ 安樂工程主席潘樂陶在報告中表示，中美貿易爭議及疫情對全球經濟和中港澳業務有一定影響，但仍認為未來有充足增長機會。（資料圖片）

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂工程 （01977） 公布中期業績，上半年盈利按年微跌0.8%至1.07億元，每股基本盈利8仙，分派中期息每股3.82仙。

安樂工程期內收益按年增17.4%至24.4億元，毛利增11.5%至4.07億元，毛利率16.7%，減少0.8個百分點。4個主要業務地區當中，香港及內地收益按年均有下跌，澳門收入則按年升近2倍，美國業務更飆升222倍至1.96億元，主因期內完成收購一間美國公司Transel Elevator & Electric Inc.（TEI），並納入其收益。

安樂工程今年3月底，斥資3,570萬美元（折合約2.8億港元）收購TEI 51%股權。收購完成不足5個月，美國財政部突對包括律政司司長鄭若驊等11名中港官員施加制裁，安樂工程隨後微調美國資產，將TEI 2%股權出售。

安樂工程：中美貿易爭議對業務有一定影響

就市場關注的中美磨擦、以至美國制裁對業務的影響，集團在業績報告中只提及，中美貿易爭議及疫情對全球經濟和中港澳業務有一定影響，但仍認為未來有充足增長機會。

安樂工程指，新冠肺炎爆發各國實施的檢疫措施，以及旅遊限制所造成的負面衝擊，集團已短暫延遲不同建築工地的工程。期內，集團共接收新冠肺炎相關的政府補助約1181.3萬元；另獲美國政府發出一筆984.8萬美元（折合約7,681.6萬港元）的政府貸款。

截至6月底止，集團手上未完成合約總價值107.7億元，按年增加21%並創新高。

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編輯：趙穎妍