【筍盤推介】 年輕屋苑無縫連接鐵路站 2房單位減價28萬

近日本港疫情放緩，確診人數持續減少，準買家置業意欲上升，睇樓量大增，把握機會於二手市場尋盤，市場上的筍盤也逐步被消化。以下介紹的YOHO Midtown，樓齡只有9年，本周推介的2房放盤，單位間隔四正，也設有大露台，屋苑最大特色是樓下就是大型商場，業主叫價由798萬減至770萬元，減幅達4%，較銀行估價平43萬元，屬鐵路沿線盤。

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放盤詳細資料如下：

物業地址: 元朗Yoho Midtown M8座 中層 B室(物業編號: M300284118) 實用面積： 490平方呎 間隔： 2房 叫價： 798萬元 ---> 770萬元（ -4% ） 賣點： 景觀開揚光猛連露台

單位間隔四正

無縫連接元朗西鐵站

屋苑下為佔地110萬呎基座商場形點

設22萬呎豪華會所

單位較銀行估價平43萬元

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/2QzpF3c

以下為單位相片:

▲ YOHO Midtown為元朗區內新晉屋苑

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▲ 單位間隔四正

▲ 客廳外連露台，十分光猛

▲ 主人房有轉角大窗

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▲ 房間空間感算充足

▲ 廚房也算新凈

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▲ 浴室設有浴缸





註：．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍