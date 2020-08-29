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【筍盤推介】 年輕屋苑無縫連接鐵路站 2房單位減價28萬

股樓投資 10:05 2020/08/29

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近日本港疫情放緩，確診人數持續減少，準買家置業意欲上升，睇樓量大增，把握機會於二手市場尋盤，市場上的筍盤也逐步被消化。以下介紹的YOHO Midtown，樓齡只有9年，本周推介的2房放盤，單位間隔四正，也設有大露台，屋苑最大特色是樓下就是大型商場，業主叫價由798萬減至770萬元，減幅達4%，較銀行估價平43萬元，屬鐵路沿線盤。

【樓市故事】公屋戶華麗轉身成私樓業主 665萬元購新都城兩房筍盤，了解按【下一頁

放盤詳細資料如下：

物業地址: 元朗Yoho Midtown M8座 中層 B室(物業編號: M300284118)
實用面積： 490平方呎
間隔： 2房
叫價： 798萬元 ---> 770萬元（ -4% ）
賣點：
  • 景觀開揚光猛連露台
  • 單位間隔四正
  • 無縫連接元朗西鐵站
  • 屋苑下為佔地110萬呎基座商場形點
  • 設22萬呎豪華會所
  • 單位較銀行估價平43萬元

 

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/2QzpF3c

以下為單位相片:

YOHO Midtown為元朗區內新晉屋苑

【買樓時機】美聯黃建業：最壞時刻已過 八大抗體護樓市 籲準買家趁通關前入市，了解按【下一頁

單位間隔四正

客廳外連露台，十分光猛

主人房有轉角大窗

【樓市現象】花都廣場遭撻訂後再原價賣出 業主一個月多袋15萬，了解按【下一頁

房間空間感算充足

廚房也算新凈

【疫市筍盤】YOHO Town2房樓價創9個月低位 代理：放盤業主終肯接受現實減價，了解按【下一頁

浴室設有浴缸


 

註：．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

 

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記者：陳詠妍

 

疫情 商場 估價 放盤 二手市場 YOHO MIDTOWN

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