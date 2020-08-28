【口罩供應】保誠送1萬盒Level 3口罩 9月3日起App接受登記

▲ 保誠保險送出1萬盒Level 3的彩色口罩，所有香港居民9月起可經應用程式Pulse登記。

保誠保險宣布，透過旗下應用程式「Pulse by Prudential」送出1萬盒香港製造、達到ASTM Level 3的彩色外科口罩，9月3日起接受登記。保誠同時夥演藝人古天樂進行Facebook網上直播，分享抗疫小貼士。

保誠指，見及香港疫情持續，決定透過Pulse送出1萬盒外科口罩。由9月3日起至9月30日，香港用戶只需登入Pulse，於「健康」頁內的「熱門推廣」中揀選「Pulse雙重優惠」進行登記，首1,000位成功登記的用戶可免費獲贈外科口罩1盒。隨後保誠將以抽籤形式，送出額外9,000盒外科口罩。

9,000盒口罩抽籤送出 結果10月底公布

抽籤結果將於10月23日於保誠官方網站，以及當天出版的星島日報及英文虎報公佈，預計由10月起以速遞方式陸續派送到用戶指定地址。

是次活動所送出的外科口罩由本地高質口罩品牌Good Mask在香港製造，一盒共有30個ASTM Level 3口罩，配備5種顏色，全部獨立包裝，BFE、PFE及VFE超過99%，並獲得EN14683 Type II R 歐盟最高級別醫用口罩認證。

保誠同時邀請古天樂為香港市民打氣，他將於9月3日下午6時，於保誠Facebook專頁進行網上直播。屆時，他將大談在家抗疫的消閒活動，以及分享保持身心健康的小貼士，幫助市民提升抗逆力。此外，保誠行政總裁容佳明亦會現身直播，與古天樂進行互動。

▲ 保誠應用程式Pulse 9月3日起接受登記，登記流程如上。

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編輯：趙穎妍

▲ 一盒共有30個ASTM Level 3彩色口罩，全部獨立包裝，BFE、PFE及VFE超過99%。