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【螞蟻IPO】支付寶脫胎阿里巴巴 馬雲曾賭上信用拍板？

即市財經 09:00 2020/08/30

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支付寶在2011年脫離阿里巴巴，其後逐漸發展為螞蟻金服。

螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）中港上市成下半年市場焦點，螞蟻自2004年由支付寶起步，發展至今估值過萬億元，可謂阿里巴巴 （09988） 孕育的最成功的獨角獸（估值超過10億美元的初創公司）。不過阿里巴巴創辦人馬雲當年將支付寶剝離阿里巴巴，更多是出於無奈之舉，但也成為決定支付寶及後來的螞蟻金服命運的重要一步。

支付寶最初是因應解決淘寶網買賣雙方信任問題而產生，2004年支付寶啟用時中國並未對第三方支付有明確監管，但支付寶啟用後，內地央行逐步肯定第三方支付的價值，其後將第三方支付企業納入監管，走出灰色地帶的支付寶也得益於淘寶網的迅速發展，5年時間用戶已過億，成為內地最大的第三方支付機構。

相關文章：【螞蟻IPO】支付寶用戶逾10億 年交易額118萬億元人幣

支付寶剝離

不過，2010年內地央行出台《非金融機構支付服務管理辦法》，宣佈對第三方支付企業實行牌照制度，因第三方支付市場規模擴大，風險及違規行為開始顯現。同年，人行規定，外資第三方支付機構牌照需單獨報國務院批准。

支付寶面臨難題。因軟銀（日：9984，Softbank）、雅虎（現已沽清阿里巴巴股票）均是阿里巴巴股東，令支付寶能否獲得第三方支付牌照面臨不確定性。馬雲當時決斷，支付寶必須成為一家全內資控股公司。

但是，支付寶從阿里巴巴剝離的過程後來卻引起廣泛爭議。雅虎2011年提交美國證監SEC的文件顯示，阿里巴巴對支付寶進行了重組，將支付寶的所有權轉讓予馬雲控股的另一家新公司，交易既沒有得到阿里巴巴董事會和股東的批准，也未履行通知義務。

相關文章：【螞蟻IPO】馬雲未來捐逾價值300億螞蟻集團股份　掌實際否決權

馬雲：決定不完美但正確

馬雲其後反駁，稱「做事絕對100%合法，100%透明」，「雅虎和軟銀不可能不知道」，並指做了一個不完美但正確的決定。

根據媒體相關報道，當時雅虎、軟銀希望採用「協議控制」方式獲取牌照，即註冊內資公司獲得牌照，再通過協議安排將內資公司收益和管理交予三方的合資公司。但方案遭馬雲拒絕，稱人行反復要求保證不存在外資成分和協議控制情況，必須遵守法律。因此在董事會未達成一致的情況下將支付寶股權轉出。馬雲當時的決定，此後多年均不時惹批評及質疑。

2011年5月，支付寶獲得支付牌照。

支付寶脫離阿里巴巴後繼續壯大，尤其是2013年餘額寶上線後，僅用半年時間已成為國內最大的貨幣基金，也意味支付寶從單純的支付服工具拓至理財服務等範疇，2014年螞蟻金服正式宣告成立。

螞蟻金服今年更名螞蟻集團，業務範圍已涉支付、信貸、互聯網銀行、理財、保險、征信等廣闊範疇，並為全球最大獨角獸。但回看當年的起步，若支付寶並沒有脫離阿里巴巴，結果又會否不一樣？

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編輯：陳健婷

香港股票 IPO 阿里巴巴－SW（09988） Softbank 螞蟻金服 淘寶 支付寶

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