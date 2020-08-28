【動漫網店】羚邦設網店Ani-Mall 至9底全店9折、買滿200元免運費

▲ 羚邦設動漫精品網店Ani-Mall，動漫週邊包括《我的英雄學院》、《排球少年！！》、《約定的夢幻島》及《Dr.Stone》等。

羚邦 （02230） 宣布，首個動漫精品網店Ani-Mall已於8月28日開幕，網店上將發售多款獨家發售或首度面世的動漫週邊，動漫作品包括《我的英雄學院》、《排球少年！！》、《約定的夢幻島》及《Dr.Stone》等。羚邦表示，Ani-Mall新開張期內，於8月28日至9月28日可獲全店9折。

據Ani-Mall facebook，Ani-Mall新開張期內，買滿200元亦可享免運費。

羚邦表示，《我的英雄學院》的周邊包括各款立牌、文件夾、枱墊等，還有大頭匙扣作首賣。即將在日本上映真人版電影的《約定的夢幻島》，除了推出徽章及鎖匙扣， 還推出了三名主角脖子上的編號紋身印水紙。

另外，科學番《Dr.Stone》推多款文件夾及立牌。《排球少年！！》也推出兩款全新日向及影山立牌。而《銀魂》萬事屋三人組立牌也重新發售。

Ani-Mall網店

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編輯：袁諾曦