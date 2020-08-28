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醫管局管理資訊系統傍晚故障 謹此向公眾致歉

環球政經 21:49 2020/08/28

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今日（28日）,醫管局臨床管理資訊系統於傍晚時分出現故障，令醫護人員無法登入系統查閱病人紀錄等，多間醫院運作受影響，當局正調查系統故障原因。

相關文章：醫管局推「預約普通科門診」手機程式 預料9月底涵蓋所有區域

經有關部門緊急維修後，所有系統於晚上約8時20分恢復正常運作。醫管局發言人表示， 今日下午約7時，臨床資訊管理系統網路連接發生故障，以致醫護人員未能登入臨床資訊系統，臨床部門目前正實施緊急應變措施。由於醫護人員未能進行儲存或索取病人病歷紀錄資料，臨床部門將會改以應變模式操作，包括以人手輸入病歷紀錄及透過問診了解病人病歷。

相關文章：【第三波疫情】本星期疫情屬關鍵 醫管局: 情況持續醫院或會「周轉不到」

系統故障期間，令醫護人員未能儲存或索取病人病歷紀錄資料，當時醫管局進行應變方案，包括以人手輸入病歷紀錄及透過問診了解病人病歷，而事故引致病人及公眾不便，醫管局謹此向公眾致歉。

責任編輯：翁嘉陽

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