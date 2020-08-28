  • 29°C
香港時間 : 2020828日 (五) 23:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【英國買樓】80後曼城樓業主：買英國樓戒問冧巴心態

股樓投資 23:24 2020/08/28

分享：

近月不少香港人投資英國樓。任職金融業的八十後黃小姐，3年前開始投資英國曼徹斯特（Manchester），3年內買了3個物業。她早前開設fb專頁「不做買樓花的水魚- Manchester買樓手記」，分享自己買曼城樓的經驗，以及觀察當地樓市的心得。

黃小姐買英國樓前，有兩件事會「起底」，即睇【下一頁

一些KOL（網上意見領袖）近月頻頻拍片介紹移居英國、買英國樓的資訊，黃小姐發現KOL介紹的區份，往往也被香港人帶旺，「香港好多人有能力去Cash buy（不用造按揭）英國樓，這些（KOL介紹）區放盤可能得20個，去得好快，好多人Mon（監察）得好緊，一見有盤就想睇，甚至唔睇都買。」

在地產網站上英國樓盤會以郵遞區號（Postcode）標明，例如M1至M4是曼城市中心，她發現部分買家有「問冧巴」心態，跟着KOL介紹的Postcode買英國樓，「人人需求唔同，好區係貴啲，但現在炒貴了，Upside（上升幅度）又有幾多？」她認為準買家最好因應個人投資需要來選擇區份。

不買新一手樓及HMO

黃小姐3年前買英國樓，一開始已決定不買一手樓花，因她發現一手新樓往往較同區樓價貴一兩成，「又唔知起成點，點解要俾premium（溢價），take多啲risk（冒更多風險）？」同時，她有朋友到收樓時才發現銀行估價不足，需要額外首期，大失預算。

她又留意到近年一些香港投資會買市郊的House（獨立屋），重新改建再分租（類似香港的「劏房」），當地稱為HMO（House in Multiple Occupation），一個物業至少有3個租客。HMO在扣除各項雜費前，租金回報可超過10厘，故受香港人青睞。

她認為HMO不適合新手越級挑戰，自己也沒有投資HMO，因她估計在新冠肺炎後，大家也想分居，3個或以上租客共居的HMO需求會減少。此外，HMO在扣除維修費及水電費（一般也由業主包水電費）後，相信回報很難有10厘，「你好難控制人點用水用電，而且英國水電費貴過香港好多，好多人會忽略。」

更重要是，HMO的投資重點是買入較殘舊的物業改裝，「改裝完賣出來，物業升值好多，對當地人會係非常好嘅投資項目。」不過，改建物業涉及很多專業知識，改變結構要向政府入紙申請，也要找師傅入圖入則，她認為香港人沒有這個人際網絡，經一些代理或樓市導師投資HMO，中介費隨時也花5萬至10萬元，或等同物業升值金額，得不償失。

再者，裝修改建需要監管施工進度，她有朋友投資HMO，裝修也搞了一年，「知你香港人拖你」，令投資者失預算。她認為HMO要人在當地才適合投資，否則還是買市中心、市郊的二手樓，往往一收樓便可放租。雖然租金回報不及HMO，未扣管理雜費約為5.5厘至6厘，但勝在較簡單。

測量師費不可慳

買二手舊樓，樓宇結構安全及後續維修開支不容忽視。黃小姐說，如果買家找當地銀行做按揭，銀行會安排測量師到單位估價，有機會找出結構安全問題。不過，如果買家不用按揭，便最好自己聘請測量師，避免買中有樓宇結構、滲水問題的物業。「英國買樓，（大部分情況）未到Exchange contract（交換合約）都唔使俾錢（訂金），最多蝕律師費、測量師費。」

此外，自從黃小姐做了曼城樓的業主後，每年也有飛過去，親自考察物業的最新情況。「睇睇有無需要維修，如果窗漏水唔整，幾年之後整成本好高」，她又說英國不同香港，租客往往願意開門給業主入屋看看。

黃小姐買英國樓前，有兩件事會「起底」，即睇【下一頁

節錄自第670期《iMoney Focus》。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 葉卓偉

相關文章

【BNO移民】嫌倫敦樓貴　港人轉投他城　英國顧問：市場穩定、回報可觀
2020/08/07
【BNO移民】嫌倫敦樓貴　港人轉投他城　英國顧問：市場穩定、回報可觀
【英倫的天空@iM網欄】移民英國有乜搞作 - 開咖啡店
2020/08/16
【英倫的天空@iM網欄】移民英國有乜搞作 - 開咖啡店
【英國經濟】統計局公布數據　英國公共債務首次突破2萬億英鎊
2020/08/22
【英國經濟】統計局公布數據　英國公共債務首次突破2萬億英鎊
【投資海外】疫市買英國樓要小心　提防假業主行騙
2020/08/22
【投資海外】疫市買英國樓要小心　提防假業主行騙
【投資海外】港人「互搶」搶貴英國樓　嚇怕當地代理
2020/08/23
【投資海外】港人「互搶」搶貴英國樓　嚇怕當地代理
估價 樓價 英國 曼徹斯特 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【大行點睇】呢隻藍籌獲大行睇好　花旗指內需股首選　麥格理由「跑輸」一升升至「跑羸」

下一篇文章

【英國買樓】80後曼城樓業主教路　買英國樓前「起底」兩件事
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？
【新股IPO】農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【網民熱話】供樓真係會愈供愈輕鬆？　網民：冇加人工更加要買樓！
【網民熱話】供樓真係會愈供愈輕鬆？　網民：冇加人工更加要買樓！
【恒生科技指數】南方恒生科技ETF7.5蚊變42蚊 消息人士：前期投資者真係識搵錢 （新增南方東英回應）
【恒生科技指數】南方恒生科技ETF7.5蚊變42蚊 消息人士：前期投資者真係識搵錢 （新增南方東英回應）
【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走
【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事