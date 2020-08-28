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【英國買樓】80後曼城樓業主教路　買英國樓前「起底」兩件事

股樓投資 23:23 2020/08/28

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香港樓價貴、加上辣招令樓市投資價值降低，過去數年不少港人放眼海外，其中一個投資熱點是英國樓。任職金融業的八十後黃小姐3年前開始投資英國曼徹斯特（Manchester），一來是因為港樓投資價值下降，二來是期望退休後可移居英國，故着手建立英國樓投資組合，3年內已買了3個物業。

近年她身邊不少朋友投資英國樓中伏收場，有的買倫敦新樓，收樓後銀行估價不足，臨時臨急要抬錢上會；有的經本港中介買曼城新樓，樓盤爛尾卻又投訴無門。有見不少港人買英國樓中伏，她開設fb專頁「不做買樓花的水魚- Manchester買樓手記」，分享自己買曼城樓的經驗，以及觀察當地樓市的心得。

買英國樓唔好盡信KOL，要戒問冧巴心態？即睇【下一頁

黃小姐坦言，不少香港人將曼城樓價，跟香港樓價比較，覺得200萬、300萬元可以買到一個500、600平方呎的單位很抵買，往往買完才發覺買入價較同區貴很多。尤其是早前英國宣布推出BNO簽證，讓港人居留5+1年可獲入籍，她留意到早前不少港人盲搶英國樓，失去理性思考，「香港人唔好太心急，唔好俾心急沖昏理智！」

起底1：了解代理背景資格　投訴要有門路

近月移民成為港人茶餘飯後的熱話，各地海外樓展銷會火熱舉行，網上廣告蜂擁而來。黃小姐見過很多人貪方便，找一些香港或華人「Sourcing Agent」買樓，出現問題時常常投訴無門。

她說，傳統認知上的Sourcing Agent會為買家找尋低於市價的物業、提供裝修計劃，「佢哋有execution plan（執行計劃）令你買一間屋好似一個Projet咁，啲樓唔會在Rightmove等平台搵得到。」相反，她留意到一些香港或華人自稱「Sourcing Agent」，做的只是地產代理角色，選用這些代理前應了解，他們有沒有公司在英國？有沒有當地代理協會的會員資格？出了問題能夠投訴嗎？

她估計一些華人代理沒有當地的地產代理協會的認證，出了問題也投訴無門。她又聽過網友報料，有代理即使約不到睇樓也收取服務費。近月香港買家不能飛到英國睇樓，因此買家會先付服務費，由當地代理提供遙距睇樓服務，拍片給準買家看。她聽網友說，有代理要港人簽不平等合約，條款訂明即使約不到睇樓，服務費也不退還，「香港人想買（英國）樓太心急，有時真係失去理性，喺香港見到這些條款不會簽吧。」

起底2：睇本地新聞、Google地圖　了解目標城市/社區

隔山買樓，自己做足功課相當重要。買海外樓前不妨向居於當地的朋友請教，黃小姐便有朋友在曼城居住多年，有投資樓市的經驗，有朋友做「盲公竹」自然較放心。此外，她3年前買第一個物業時親身飛到曼城睇樓，了解目標物業的周邊環境，又跟當地人傾談了解。例如她第一次到曼城住Airbnb，屋主是當區投資者，向她分享本地人較鍾情哪類型物業。

新冠疫情期間，香港人不能飛到英國，很多人也會用Google地圖考察，「GoogleＭap行過圈大概會知當區氛圍，睇睇當地樓嘅前院後院打理如何，都係指標，可能多啲中產先有時間打理。」此外，她又會加入fb上一些英國人的買樓群組，看看當地人點睇樓市。平日亦要留意當地新聞，「想買曼徹斯特樓，留意Manchester Evening News（曼徹斯特晚報），係當地很大的報章，常常留意關於當地經濟、時事。例如剛有新聞話有小朋友被童黨殺死，要睇Local News（本地新聞）先有這些資訊。」準買家亦可留意英國官方的公開資料，研究心儀城市的人口分布、各區罪案數目。

買英國樓唔好盡信KOL，要戒問冧巴心態？即睇【下一頁

節錄自第670期《iMoney Focus》。

 

 

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撰文 : 葉卓偉

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