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【美股焦點】可口可樂削近半營運部門 推自願離職涉約4000員工

即市財經 20:53 2020/08/28

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可口可樂推自願離職計劃，率先涉約4000名員工。

全球最大的飲料生產商可口可樂（Coca-Cola，美：KO）難抵新冠肺炎疫情打擊，宣布將營運部門削減近半，並推出自願離職計劃，率先推行予位於美國、加拿大及波多黎各約4000名員工，其他國家亦會推出類似計劃。可口可樂預計，將涉及約3.5億至5.5億美元的遣散費。

可口可樂盤前升0.81%，報48.62美元。

可口可樂表示，將創立專注於區域和本地執行的新運營部門，並將與遍布全球的五個營銷類別的領導團隊緊密合作。可口可樂目前業務模式包括17個營運部門，分佈四個地理位置，未來公司未會精簡架構至9個部門，各部門高度連繫，以公司架構更一致且避免資源重疊。

同時公司會創立平台服務，為營運部門提供服務，以提高效率，包括數據管理、消費者分析、電子商務，和社交或數字中心。

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編輯：袁諾曦

美股 疫情 經濟

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