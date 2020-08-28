【大行點睇】呢隻藍籌獲大行睇好　花旗指內需股首選　麥格理由「跑輸」一升升至「跑羸」

花旗發表研究報告指，蒙牛(02319) 第二季表現好過預期。管理層有信心於下半年及2021年以後，將EBIT（息稅前利潤率）按年擴大30至50個基點，主要是靠持續產品高端化策略，及行政開支佔銷售比率進一步改善。



該行又引述管理層預期原奶成本在今年下半年僅升最多5%，2021年則升3至5%。在公司繼續其高端化銷售組合下，認為成品上升不會對毛利率產生影響。另外，在公司首季大幅清理渠道庫存後，管理層觀察到行業促銷活動有所緩和。由於下半年的原料奶供應相對緊張，公司預期下半年的促銷情況會有所減少。花旗將蒙牛的目標價由41.27元上調至44.36元，並指蒙牛是該行中國內需股的首選。

另一間看好蒙牛的大行麥格理更誇張，評級由「跑輸大市」一升就升至「跑贏大市」。管理層預料全年收入至少錄得低雙位數增長，毛利率料可提升30點子至50點子，加上原奶短缺，料往後市場競爭將趨健康。該行上調蒙牛今明兩年盈測分別8%及16%，以反映澳洲Bellamy貢獻，目標價相應自23元上調至49元。

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