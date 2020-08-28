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【MPF】保就業計劃下周接受申請 MPF受託人教路3貼士

即市財經 20:38 2020/08/28

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政府「保就業」計劃將於下周開始在網上接受申請，BCT銀聯促申請者宜善用周末，先查核MPF供款紀錄。

政府第二期「保就業」計劃下周開始接受申請，滙豐及BCT銀聯集團兩間強積金（MPF）受託人，向申請人提供連串申請貼士。BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時指，第二期「保就業」計劃下周起在網上接受申請，有意提出申請的人士，可善用這幾天時間，先查核強積金的供款紀錄，以及往網站www.ess.gov.hk了解條款，做好準備。且有3大醒招提點，包括：

（1）成功申請第一期保就業計劃的僱主，可直接使用第一期的申請編號、密碼及聯絡人手提電話號碼，登入計劃的申請網頁提交第二期申請。網頁會自動顯示第一期申請時提交的資料，記緊核對資料正確無誤。

65歲或以上僱員  申請要求放寬

（2）就65歲或以上有強積金戶口的僱員，第二期計劃放寬了申請要求。即使僱主並沒有為其作出自願性供款，或強積金紀錄證明書上沒有顯示有關工資金額，也可提出申請。補貼將會按僱主於「指定月份」聘用該等65歲或以上的僱員人數計算，每人可獲每月5,000元補貼。

（3）若忘記在第一期計劃提出申請的自僱人士，記緊在第二期申請，只要於今年3月31日或之前，已開設有強積金戶口而並未取消，便可申請。

至於龍頭滙豐則提點，申請要求並無改變。但需要注意的是，必須確保所提供的資料準確及完整，特別是首次申請保就業計劃的僱主及自僱人士，均需要填上僱主號碼（僱主），又或計劃編號（自僱人士），並確保其準確性。

滙豐發言人續說，為方便僱主及自僱人士，滙豐強積金將於下周一（8月31日），將申請保就業計劃第二期的常見問題，刊登於該行強積金「保就業」補充資料部分。僱主亦可以瀏覽保就業網頁www.ess.gov.hk查詢。

而滙豐強積金作為受託人，將繼續積極配合政府委聘的代理人，在獲得申請人授權後提供所需文件，務求令客戶能盡快收到相關資助。

BCT銀聯：首輪接逾萬查核要求

問及第一輪保就業計劃的反應時，劉嘉時說，首輪保就業計劃共收到逾萬個由保就業計劃代理人提出，提供申請僱主及自僱人士相關MPF紀錄的要求，涉及BCT銀聯集團旗下兩個強積金計劃近四成的僱主及自僱人士。但由於申請乃由政府委聘的代理人處理，難以估計受惠人數，以至涉及金額等數字。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : MPF

自僱人士 滙豐控股（00005） 保就業 BCT銀聯 強積金 退休金

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