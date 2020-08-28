【iPhone 12】蘋果新iPhone售價、規格曝光　爆料者稱最低6000元有找

▲ iAppleTimes爆料，蘋果是次推出iPhone 12後，可能會淘汰iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max，只保留iPhone 11。

蘋果（Apple）上周在YouTube進行直播測試時，意外釋出一段影片，暗示今年iPhone 12新機發布日或訂於9月10日。Twitter爆料者@Komika近日透露，iPhone 12系列儲存空間介乎128GB至512GB，最低售價699美元（約5417港元），最高售價為1399美元（約1.08萬港元）。

根據目前傳出的消息，iPhone 12系列將提供4個型號，分別是標準系和Pro系。前者包括iPhone 12（5.4吋）及iPhone 12 Max（6.1吋）；後者則有iPhone 12 Pro（6.1吋）及iPhone 12 Pro Max（6.7吋）。

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外觀上，iPhone 12系列全採瀏海屏幕設計，邊框設計走直角硬朗風格，向iPhone 4致敬。此外，將搭載最新的A14系列晶片，升級Face ID功能，Pro版將擁有光學雷達感測器和高刷新率屏幕。預計整個系列皆具備5G功能。

不過，蘋果iPhone 12系列的電池容量將大縮水，iPhone 12為2227mAh、 iPhone 12 Max為2775mAh、 iPhone 12 Pro為2815mAh、 iPhone 12 Pro Max為3687mAh。

每當推出新iPhone，蘋果通常會降價出售舊機，但iAppleTimes爆料，蘋果是次推出iPhone 12後，可能會淘汰iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max，只保留iPhone 11。

責任編輯：姚慧儀