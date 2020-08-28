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【iPhone 12】蘋果新iPhone售價、規格曝光　爆料者稱最低6000元有找

科技 20:45 2020/08/28

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iAppleTimes爆料，蘋果是次推出iPhone 12後，可能會淘汰iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max，只保留iPhone 11。

蘋果（Apple）上周在YouTube進行直播測試時，意外釋出一段影片，暗示今年iPhone 12新機發布日或訂於9月10日。Twitter爆料者@Komika近日透露，iPhone 12系列儲存空間介乎128GB至512GB，最低售價699美元（約5417港元），最高售價為1399美元（約1.08萬港元）。

根據目前傳出的消息，iPhone 12系列將提供4個型號，分別是標準系和Pro系。前者包括iPhone 12（5.4吋）及iPhone 12 Max（6.1吋）；後者則有iPhone 12 Pro（6.1吋）及iPhone 12 Pro Max（6.7吋）。

【iPhone 12】iOS 14 beta踢爆　iPhone 12或採用120Hz高階屏幕

蘋果減5G版iPhone成本　降電池板規格

外觀上，iPhone 12系列全採瀏海屏幕設計，邊框設計走直角硬朗風格，向iPhone 4致敬。此外，將搭載最新的A14系列晶片，升級Face ID功能，Pro版將擁有光學雷達感測器和高刷新率屏幕。預計整個系列皆具備5G功能。

不過，蘋果iPhone 12系列的電池容量將大縮水，iPhone 12為2227mAh、 iPhone 12 Max為2775mAh、 iPhone 12 Pro為2815mAh、 iPhone 12 Pro Max為3687mAh。

每當推出新iPhone，蘋果通常會降價出售舊機，但iAppleTimes爆料，蘋果是次推出iPhone 12後，可能會淘汰iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max，只保留iPhone 11。

責任編輯：姚慧儀

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