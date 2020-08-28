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接任安倍人選 民調: 黨內死敵石破茂呼聲最高

環球政經 20:04 2020/08/28

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安倍晉三以健康理由，於今日下午宣布辭任日本首相，各界關注將會由誰人接任。一個民意調查顯示，前防衛大臣石破茂呼聲最高，而現任內閣官房長菅義偉及前外相岸田文雄亦有支持者。不過有分析指，來屆首相無論由誰接任，對華態度均會普遍強硬。

日媒報導： 日本首相安倍晉三健康惡化計劃請辭 下一頁

日本共同社，日前就下任日本首相人選作民意調查，發現前防衛大臣石破茂最得民心，上任首相。石破茂多次擔任政府公職，包括防衛廳長官、防衛大臣、農林水產大臣及自民黨政務調查會會長等。2018年曾參選自民黨黨魁選舉，唯敗於安倍。多年來外界形容石破和安倍為「瑜亮情結」，而眾多人選當中，安倍亦最不希望石破接任。

安倍今早再度入院　抗疫積勞成疾取體檢報告下一頁

此外，由於他在自民黨的派系中，只有19名國會議員，票數不足以參加總裁選舉。日本傳媒報道，石破目前正尋求自民黨幹事長二階俊博等人的支持。

至於安倍心腹，曾任外相、現任自民黨政務調查會會長的岸田文雄，早前已經高調表示準備好上任。根據自民黨內派閥的角力，安倍似曾允諾由岸田文雄接班，但岸田的低調作風，一直未見聲勢，加上國民認為安倍政府應對新冠疫情不力，有機會拖累岸田選情。

輔助首相的重要功臣內閣官房長菅義偉，近來呼聲亦逐漸提升。有自民黨眾議員透露，在內閣中菅義偉或較適合接班。而二階俊博在過往兩三個月都有與菅義偉，在東京的新大谷飯店聚餐，商討今後的政權運作，所以選情亦被看好。

除了接任人選，接任人會否跟隨安倍政府的對外政策，亦受到關注。分析指，中國國力不斷上升，挑戰美國在亞太地區的地位。加上去年發布的《防衛白皮書》，日方已將中國軍力列為日本最主要威脅，所以相信接任首相的人選，對華態度將普遍強硬。

 

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撰文 : 林展鋒

安倍晉三 日本 民意調查 菅義偉 中國

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