  • 30°C
香港時間 : 2020828日 (五) 20:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【買樓時機】美聯黃建業：最壞時刻已過 八大抗體護樓市 籲準買家趁通關前入市

股樓投資 20:30 2020/08/28

分享：

新冠肺炎疫情下，本港住宅市場上半年的成交金額及成交量按年應聲下跌。隨著第三波疫情放緩，市民睇樓意欲再上升。美聯集團（01200）主席黃建業認為，隨著新冠肺炎的影響淡化，相信最壞時刻已經過去，料香港經濟將「疫後重生」，而樓市在「八大抗體」的保護下，相信樓價可在充裕資金及「新經濟」效應帶動下「U型反彈」，全年可錄3%至5%的升幅。

【樓市故事】公屋戶華麗轉身成私樓業主 665萬元購新都城兩房筍盤，了解按【下一頁


黃建業指出，自2008年「金融海嘯」後，全球進入「QE時代」，本地樓價展開大升浪，近年香港樓市受到國內A股熔斷、貿易戰、社會運動及新冠肺炎疫情等負面因素的先後影響，樓市經歷「三上三落打不死」，樓價三度先升後回。他認為香港樓市有八大利好因素陸續出現，帶來「抗體」，期內樓價調整有限，近期波幅已經收窄。自2016年1月至今，「美聯樓價指數」仍然錄得約3成升幅，反映本地樓市具備超強的「抗疫力」。


樓市有何八大「防疫抗體」? 
1.    無限量寬：港匯強勢，銀行體系結餘由4月中旬逾港幣540億元增至逾港幣1,930億元
2.    零息時代：香港銀行同業拆息(HIBOR)偏低，加上銀行活期及定期存款低企，吸引資金流入資產市場
3.    供應見頂：截至今年第二季，未來3至4年新供應錄9.2萬伙，創逾4年新低
4.    放寬按保：本年首7個月的二手住宅註冊量中，唯獨逾港幣600萬元至1,000萬元較去年同期升約36%
5.    剛需持續：本港人口數字續升，政府統計處公布2020年中的香港人口數字達7,509,200人，與5年前相比增加近22萬人
6.    金融蓬勃：中概股「回流」，恒生指數由低位回升，或帶動本港樓價「追落後」
7.    持貨力強：根據2016年中期人口統計，逾65%香港業主供滿樓，近35%未供滿樓人士之中，供款與收入比率中位數只佔近兩成
8.    資金充裕：香港沒有走資情況出現，特區政府財政儲備高達逾港幣8,000億元；香港存款高達港幣14萬億元，亦遠高於97年約港幣2.7萬億元水平

【疫市筍盤】YOHO Town2房樓價創9個月低位 代理：放盤業主終肯接受現實減價，了解按【下一頁


黃建業認為，以上「八大抗體」將繼續支持樓市。隨著新冠肺炎的影響淡化，相信最壞時刻已經過去，料香港經濟將「疫後重生」。同時，「新經濟」加速崛起，其中「宅經濟」及在家工作盛行，刺激中型單位需求未來續升。適逢政府去年推出「林鄭Plan」，逾港幣600萬元至1,000萬元物業的二手交投逆市上升，料在疫情過後，以上價格的單位將繼續受到歡迎。


黃建業預期，資產價格或再一次因「印銀紙」迎來升浪，中國內地及香港有機會恢復通關，「北水」或將重臨，樓價有機會於第四季出現「U型反彈」，預計全年樓價可升約3%至5%。他又指，樓市調整往往是入市機會，近期樓價反覆回落，北水重臨前實為「筍盤最後召集」，有置業剛需、而且收入穩定市民，可於波幅中積極找尋筍盤，事前做足功課搜集資料，遇上心儀單位不妨大膽講價，以免「蘇州過後無艇搭」。

【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入，了解按【下一頁

 

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

記者：陳詠妍


 

樓價 美聯集團（01200） 貿易戰 疫情 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【港股追蹤】近排興賣水？　雀巢出售包裝水業務予青啤

下一篇文章

【港股追蹤】預祝百勝中國上市？　火鍋四寶全部炒起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走
【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走
【恒生科技指數】南方恒生科技ETF7.5蚊變42蚊 消息人士：前期投資者真係識搵錢 （新增南方東英回應）
【恒生科技指數】南方恒生科技ETF7.5蚊變42蚊 消息人士：前期投資者真係識搵錢 （新增南方東英回應）
【網民熱話】供樓真係會愈供愈輕鬆？　網民：冇加人工更加要買樓！
【網民熱話】供樓真係會愈供愈輕鬆？　網民：冇加人工更加要買樓！
【新股IPO】農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？
【新股IPO】農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事