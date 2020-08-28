【買樓時機】美聯黃建業：最壞時刻已過 八大抗體護樓市 籲準買家趁通關前入市

新冠肺炎疫情下，本港住宅市場上半年的成交金額及成交量按年應聲下跌。隨著第三波疫情放緩，市民睇樓意欲再上升。美聯集團（01200）主席黃建業認為，隨著新冠肺炎的影響淡化，相信最壞時刻已經過去，料香港經濟將「疫後重生」，而樓市在「八大抗體」的保護下，相信樓價可在充裕資金及「新經濟」效應帶動下「U型反彈」，全年可錄3%至5%的升幅。

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黃建業指出，自2008年「金融海嘯」後，全球進入「QE時代」，本地樓價展開大升浪，近年香港樓市受到國內A股熔斷、貿易戰、社會運動及新冠肺炎疫情等負面因素的先後影響，樓市經歷「三上三落打不死」，樓價三度先升後回。他認為香港樓市有八大利好因素陸續出現，帶來「抗體」，期內樓價調整有限，近期波幅已經收窄。自2016年1月至今，「美聯樓價指數」仍然錄得約3成升幅，反映本地樓市具備超強的「抗疫力」。



樓市有何八大「防疫抗體」?

1. 無限量寬：港匯強勢，銀行體系結餘由4月中旬逾港幣540億元增至逾港幣1,930億元

2. 零息時代：香港銀行同業拆息(HIBOR)偏低，加上銀行活期及定期存款低企，吸引資金流入資產市場

3. 供應見頂：截至今年第二季，未來3至4年新供應錄9.2萬伙，創逾4年新低

4. 放寬按保：本年首7個月的二手住宅註冊量中，唯獨逾港幣600萬元至1,000萬元較去年同期升約36%

5. 剛需持續：本港人口數字續升，政府統計處公布2020年中的香港人口數字達7,509,200人，與5年前相比增加近22萬人

6. 金融蓬勃：中概股「回流」，恒生指數由低位回升，或帶動本港樓價「追落後」

7. 持貨力強：根據2016年中期人口統計，逾65%香港業主供滿樓，近35%未供滿樓人士之中，供款與收入比率中位數只佔近兩成

8. 資金充裕：香港沒有走資情況出現，特區政府財政儲備高達逾港幣8,000億元；香港存款高達港幣14萬億元，亦遠高於97年約港幣2.7萬億元水平

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黃建業認為，以上「八大抗體」將繼續支持樓市。隨著新冠肺炎的影響淡化，相信最壞時刻已經過去，料香港經濟將「疫後重生」。同時，「新經濟」加速崛起，其中「宅經濟」及在家工作盛行，刺激中型單位需求未來續升。適逢政府去年推出「林鄭Plan」，逾港幣600萬元至1,000萬元物業的二手交投逆市上升，料在疫情過後，以上價格的單位將繼續受到歡迎。



黃建業預期，資產價格或再一次因「印銀紙」迎來升浪，中國內地及香港有機會恢復通關，「北水」或將重臨，樓價有機會於第四季出現「U型反彈」，預計全年樓價可升約3%至5%。他又指，樓市調整往往是入市機會，近期樓價反覆回落，北水重臨前實為「筍盤最後召集」，有置業剛需、而且收入穩定市民，可於波幅中積極找尋筍盤，事前做足功課搜集資料，遇上心儀單位不妨大膽講價，以免「蘇州過後無艇搭」。

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記者：陳詠妍



