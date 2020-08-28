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【新股IPO】小鵬汽車赴美上市 小米雷軍也來發文祝賀

股樓投資 20:46 2020/08/28

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小鵬汽車昨日正式登陸紐交掛牌上市，且首日表現大好，較招股價升41.5%，收報21.22美元，市值達158億美元。小鵬汽車是繼蔚來、理想汽車後，內地第三間在美國上市的汽車股，亦是目前全球新能源汽車企業中估值最高、融資規模最大的新股項目。

認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事，想知詳情請按：下一頁

小米創辦人雷軍也特地微博發文祝賀，表示自己發自內心深處為何小鵬高興，祝福小鵬汽車鵬程萬里。原來雷軍和小鵬汽車CEO何小鵬是多年好友，早在2007年雷軍就曾經投資過何小鵬創辦的UC，小米去年亦參與了小鵬汽車C輪融資，投資了5000萬美元，並將和小鵬汽車在智能手機和智能汽車互通方面攜手合作。

農夫山泉醞釀10年終上市　被喻為「中國的可口可樂」，想知詳情請按：下一頁

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記者：張以正

美股 中國概念股 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） IPO

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