IKEA再聯乘LEGO 組裝收納箱歐美率先發售

瑞典傢具零售品牌 IKEA宜家家居近日又有新搞作。繼早前聯乘人氣遊戲《動物森友會》，推出2021年特別版產品目錄，再與知名積木品牌 LEGO推出收納箱，再引起一眾粉絲熱議。

IKEA發布「動森版產品目錄」 粉絲求出實體版收藏 【下一頁】



LEGO於社交平台公布有關消息。從貼文照片所見，一個紙箱內，裝有個印有 LEGO 和 IKEA 品牌標誌的紙盒，旁印有「Assembly Required」，即需要用家自行組裝。一向有追蹤兩個品牌的粉絲，旋即意會到正暗示即將推出名為BYGGLEK 系列收納箱。

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其實早於上月中旬，網上已經有雙方合作的消息曝光，會以LEGO打造BYGGLEK收納箱，並在德國率先上架。如今再公布4種於歐美國家地區發售的組合，包括 3 件一組的小組合 BYGGLEK，26 x 18 x 12 公分中型 BYGGLEK，35 x 26 x 12 公分的大型 BYGGLEK 以及一款載有 201 塊 LEGO 的組合，定價介乎 9.99 歐元（約 HK$91.6）至14.99 歐元（約 HK$137.5）。

BYGGLEK收納箱系列，將於10月1日於歐美地區推出，至於亞洲的粉絲，可能再需要多等一會，才有發售消息公布。

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