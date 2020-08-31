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【公關大娜移@iM網欄】「人脈創勝機」 請君入局

名人薈萃 08:02 2020/08/31

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搞飯局是公關的特長之一，不同飯局具不同目的和層次，有formal 與casual之分，目的不外乎是「聯絡感情」、「收發情報」，或有make deal的意圖。恆古至今，人人都沉迷搞「局」（不是「焗」），開牌局、賭局、棋局、雀局，搞時局、政局，又以飯局最令人愛不釋手，皆因權威指，八成的談判和交易是在飯桌上促成的。

飯局真意不在酒飯餸，在乎「局」。古有趙匡胤以杯酒釋兵權、曹操劉備煮青梅論英雄、寇准城樓飲酒作樂，成功誘敵締結澶淵之盟，都是推杯觥籌交錯之間，化干戈為玉帛，將大事化小。

說飯局似圈套亦不為過，像項羽擺一道鴻門宴，暗地裡衝著沛公條命而來，劉備明知「山有虎偏向虎山行」，只因世途太奸險，幸好最後溜得快，保全了性命。國與國之間的談判也愛擺上飯桌，讓美酒佳餚消除隔膜拉近距離，充滿了東道主巧妙的計算。

多圈子效應 拓人脈締商機

請客吃飯的規矩多多，隨意如social dinning ，那張薄薄的座位表，要配合賓主身份背景、喜好、性別、年齡，至少反覆思量十幾回。座席飽含學問，主家坐向門的正中位置，與主賓遙相對坐，其他主客再按重要程度依序而坐。開席前主人先說幾句暖暖場，再動第一箸，賓客才相繼各動其筷。無酒不成宴，喝酒更是重中之重，主家先敬賓客一輪，炒熱氣氛；然後再由客回敬，加插沒完沒了的罰酒遊戲，足以消耗整晚的光陰。

飯局中人也各具角色，有為老闆助攻入樽的前鋒猛將，負責炒熱氣氛的美女或小丑，千杯不醉的「酒筲箕」，還有盯實佈菜添酒的小二哥，一場飯局猶如八仙過海各顯神通，務求使命必達，老闆開懷、賓主盡歡，便功德圓滿。

跳出飯局，無論身處哪一種局，編織人網是最大的動機。按照國際標準，普通人平均有三個基本的人際圈，超級社交蜜蜂可飛舞穿梭於數十個不同的圈子，吸吮花蜜（訊息和人脈），製造蜜糖（商機）。人脈無疑是矜貴的資源，惟閣下若只是繡花枕頭，識得誠哥和三馬亦無用勇之地，「惟有自己具備強大的實力，才能攫取機會，演繹出人脈的驚人價值。」
 

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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撰文 : 陳仕娜

欄名 : 公關大娜移

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