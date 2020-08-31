【賢行軼事@iM網欄】傳統行業可以不傳統：只是思維的局限

看到TESLA股價屢創新高，對傳統行業容納創新這回事有感而發，有時候是業內的「專家」故步自封，才令傳統行業變得傳統，行業本身可以不傳統，沒有既定的特性，是人的思維令其傳統。

汽車工業很多時會被撥入傳統行業，尤其是在美國，從19世紀90年代開始，經歷著高低起跌，曾經是美國經濟的重要支柱，到需要尋求政府援助，曾經是美國第四大城市的「汽車之城」底特律，亦從興旺蓬勃到於2013年陷入破產。而TESLA並非橫空出世的霸主或寵兒，電動車不是一出現便是萬眾期待的新發明，在2000年代，汽車還是以燃油為主，傳統汽車廠和石油公司因牽涉自身利益關係，心底裡都不願看到電動車成功，從而與一些汽車愛好者一起鼓吹汽車應該是怎樣，汽車只可以是這樣，電動車不能達到燃油汽車的性能和駕駛樂趣等等。很多投資者初時都不看好TESLA的前景，故事後來的發展不用再多說，TESLA成功解決技術上的種種困難，還令產品成為科技和潮流代表，連本帶利還清了美國政府的貸款，成為第一大車廠，在部分投資者眼中，有時候還將TESLA視為科技股而非單純的汽車工業股，反觀傳統龍頭福特和通用汽車還在苦苦掙扎。「只可以是這樣」的思維便是令一個行業成為傳統行業的致命傷。

而其他比較具代表性的傳統行業，例如釀酒、鐘錶等，也有不少傳統專家，認為行業只能是他們當刻認識的模樣。先說酒類，蓋涵的品類很廣，葡萄酒、威士忌、啤酒等等等等，單單亞洲的白酒，中、日、韓其實已是不同的酒類系統。以較大眾化的啤酒為例，釀造過程包括原料製備、糖化、發酵、過濾、灌裝、口味測試等複雜過程。但隨著需求不斷增加，完全依循傳統的過程沒可能應付得了市場的消耗量，同時原材料和製造成本也在日益上升，迫於這些壓力，啤酒釀造企業不得不竭盡全力進行優化生產，而達到這一目的關鍵手段就是利用先進的自動化新技術，但這則免不了在一些傳統工序甚至原材料上有所調整。同時市場規模擴大，消費者的口味也在不斷多樣化，很多啤酒也會添加不同材料，創造更多口味，單看這些改變，很多追求傳統的劉伶根本接受不了，被氣得半死。如果到過日本，甚至只是日式超級市場，長長的酒類區域，口味之多，就知道這個從傳統蛻變出來的市場有多大，產品變得多姿多彩，啤酒不是「只可以是這樣」。

又看看鐘錶這另一傳統行業，大家日常配戴的腕錶，在百多年前並非主流，當時的人大都使用懷錶，現在經常說的陀飛輪工藝也原是為懷錶而設計，由懷錶到腕錶可以說是配合日常生活方便的演變。而對傳統鐘錶業最大的衝擊應該是石英機芯的出現，曾將瑞士鐘錶業弄得半死，當時很多獻出一生給鐘錶的製錶師可能無語問蒼天，幸好瑞士鐘錶業作出改革重振雄風，因為我也是機械機芯的愛好者，傳統機械錶和石英錶終於各自找到自己的位置，但又迎來智能手錶的衝擊。但機械錶的改良亦從未間斷，從錶盤工藝，機芯設計，單單一條游絲，已是冶金技術的不斷挑戰，近年用上非金屬性的矽游絲，這又是傳統派與新技術的一場爭辯。

傳統絕對值得尊重，我們的今天就是建基於過去的傳統而來，但我們要面對的是未來，能擁抱未來的人，在認識傳統的同時亦敢於巔覆傳統，放棄「只可以是這樣」的思維。行業本身可以不傳統，人的思維可以令其變得充滿生命力。

作者_廖寶賢簡介： 行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

更多賢行軼事@廖寶賢的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！