普京應盧卡申科要求 組織部隊需要時入城平亂

白俄羅斯反政府示威持續。俄羅斯總統普京表示，已應白俄羅斯總統盧卡申科要求，組織一支警察部隊，有需要時會入城提供支援。

【新冠肺炎】指俄疫苗未經充分測試 德國衛生部長質疑成效【下一頁】

普京日前接受傳媒專訪，談及白俄羅斯的反政府浪潮時表示，俄羅斯與白俄羅斯在文化種族及語言等關係都密不可分，作為盟友有義務向對方提供安全保護。他又透露，已經應要求成立警察部隊，一旦有白俄羅斯示威者借表達訴求為名，越界於城中搶掠放火，又或做出試圖佔據政府建築物等行為，將派出警察部隊平亂。他強調，以目前白俄羅斯的局勢，暫未至失控，未需要派遣部隊入城。

俄反對派領袖疑被落毒 靠人工肺呼吸情況危殆【下一頁】

普京又指摘，有人想要影響白俄羅斯的政治進程，又認為有關執法人員，表現相當克制，期望整個反政府示威能夠和平解決收場。

白俄羅斯的政治動盪，由8月初的總統大選結果爭議掀起。全國街頭已連續19天出現大規模示威，期間政府態度有所軟化，包括內政部長道歉、釋放所有被捕人士等，但過去一星期態度又轉趨強硬。日前大約一千名婦女，在首都明斯克的獨立廣場，組成人鏈抗議，最後警方拘捕約180人，包括多名記者，又一度沒收電話及身分證明文件調查。

緊貼更多理財資訊請按此。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【https://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription】