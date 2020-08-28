  • 30°C
香港時間 : 2020828日 (五) 19:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

普京應盧卡申科要求 組織部隊需要時入城平亂

環球政經 19:02 2020/08/28

分享：

白俄羅斯反政府示威持續。俄羅斯總統普京表示，已應白俄羅斯總統盧卡申科要求，組織一支警察部隊，有需要時會入城提供支援。

【新冠肺炎】指俄疫苗未經充分測試　德國衛生部長質疑成效下一頁

普京日前接受傳媒專訪，談及白俄羅斯的反政府浪潮時表示，俄羅斯與白俄羅斯在文化種族及語言等關係都密不可分，作為盟友有義務向對方提供安全保護。他又透露，已經應要求成立警察部隊，一旦有白俄羅斯示威者借表達訴求為名，越界於城中搶掠放火，又或做出試圖佔據政府建築物等行為，將派出警察部隊平亂。他強調，以目前白俄羅斯的局勢，暫未至失控，未需要派遣部隊入城。

俄反對派領袖疑被落毒 靠人工肺呼吸情況危殆下一頁

普京又指摘，有人想要影響白俄羅斯的政治進程，又認為有關執法人員，表現相當克制，期望整個反政府示威能夠和平解決收場。

白俄羅斯的政治動盪，由8月初的總統大選結果爭議掀起。全國街頭已連續19天出現大規模示威，期間政府態度有所軟化，包括內政部長道歉、釋放所有被捕人士等，但過去一星期態度又轉趨強硬。日前大約一千名婦女，在首都明斯克的獨立廣場，組成人鏈抗議，最後警方拘捕約180人，包括多名記者，又一度沒收電話及身分證明文件調查。

 

緊貼更多理財資訊請按此

iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【https://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

 

撰文 : 林展鋒

俄羅斯 普京 白俄羅斯 請願示威 政治

上一篇文章

【新股IPO】農夫山泉9633今截飛料超購逾300倍　傳上限定價市值高達2400億

下一篇文章

【新冠肺炎】保誠送1萬盒口罩給客戶　9月3日起登入手機App領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入
【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入
【新股IPO】農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？
【新股IPO】農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【恒生科技指數】南方恒生科技ETF7.5蚊變42蚊 消息人士：前期投資者真係識搵錢 （新增南方東英回應）
【恒生科技指數】南方恒生科技ETF7.5蚊變42蚊 消息人士：前期投資者真係識搵錢 （新增南方東英回應）
【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走
【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事