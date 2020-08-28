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荷蘭名畫80年代至今被偷3次 藝術偵探：名畫可成罪犯護身符

環球社會熱點 19:38 2020/08/28

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荷蘭畫家哈爾斯（Frans Hals）的作品《兩個笑著的男孩和一杯啤酒》，價值1800萬美元（約1.3億港元）。

新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情下，再有博物館出現畫作失竊事故。這次被盜的博物館位於荷蘭的小鎮，有趣的是，這次失竊的畫作已是第三次被盜。外媒報道，有罪犯會買失竊名畫，必要時可護身符，為自己減刑。

這次被盜的畫作是荷蘭黃金時代的大師哈爾斯（Frans Hals）在1626年完成的作品《兩個笑著的男孩和一杯啤酒》（Two Laughing Boys with a Mug of Beer），價值1800萬美元（約1.3億港元）。當地警方表示，小偷在周三凌晨闖入博物館。警報凌晨3時響起，警察到場後，賊人已逃之夭夭。

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這幅作品在1988年首次被盜，在3年後尋回，2011年再次被盜。荷蘭媒體報道，該博物館將最貴的物品保存在一個不向公眾開放的區域，該區域只能由工作人員進行參觀。

有專門追尋失竊作品的藝術偵探布蘭德（Arthur Brand）表示，這種盜竊是可以是預購的。他解釋，犯罪分子一直在購買被盜的藝術品，一旦被拘捕，便以此換較短的刑期。

例如毒販霍特曼（Kees Houtman）曾在90年代初，試圖以梵高作品換取減刑。那不勒斯的黑手黨老闆後來亦以2002年阿姆斯特丹梵高博物館（Van Gogh Museum）失竊的作品，換取減刑。

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責任編輯：葉芷樺

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