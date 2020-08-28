康宏公布重整計劃 推B2B平台業務「康宏B2B」

▲ 康宏公布最新業務重組進展，於第二季成立B2B平台業務「康宏B2B」，為銀行、其他金融機構、經紀及獨立理財顧問提供全方位服務平台，及提供各種理財產品。

康宏 （01019） 公布最新業務重組進展，於第二季成立B2B平台業務「康宏B2B」，為銀行、其他金融機構、經紀及獨立理財顧問提供全方位服務平台，及提供各種理財產品，包括人壽保險、退休金、財險、 股票經紀服務、共同基金、貸款及房地產。康宏相信，此配套設施能令集團的獨立理財顧問業務好轉，並帶來更多收益、現金流及利潤。

康宏表示，為捉緊粵港澳大灣區的機遇及增加收益，一直推動公司從原有的獨立理財顧問業務轉型。集團已重組成為兩個獨立而互補的業務，原有獨立理財顧問業務（即康宏理財服務）及B2B平台業務。

康宏B2B包含（1）商品情報，（2）交易操作及（3）技術支援，服務香港及中國內地的企業客戶，提供銷售支援及交易處理等服務，並覆蓋全中國，以開拓中國零售消費者購買現時無法於中國銷售的全球理財產品的渠道。

康宏指，自2017年12月的連串風波之後，經歷2年的企業重組與建設，現已成功轉型為多元化的金融控股公司 。核心業務發展包括五大範疇，包括（1）獨立理財顧問、（2）康宏B2B、（3）金融科技、（4）醫療保健及（5）零售。

另外，集團預期醫療將會進一步數碼化並變成普及消費，因此營造一個資料流通的生態圈，並經營醫療保健業務—JFA集團，目前正在研究建設數碼醫療保健平台。

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編輯：袁諾曦