【港股追蹤】近排興賣水？　雀巢出售包裝水業務予青啤

農夫山泉（新上市編號：09633）招股熱爆，特別是其毛利率之高令人驚訝。唔知是否這個原因，令市場增添對賣水業務興趣。雀巢（Nestlé）就宣布進一步縮減中國業務，同意出售雀巢中國大陸的水業務予青島啤酒 （00168）。

今次交易包括本地品牌「大山」、「雲南山泉」、雀巢位於昆明、上海和天津的三家水業務工廠。不過雀巢就沒有披露交易作價細節。

雀巢表示，青島啤酒將在中國生產和銷售「雀巢優活」品牌。同時，雀巢將其在中國的上述水業務轉讓給青島啤酒集團，包括雀巢在上海雀巢飲用水有限公司、天津雀巢天然礦泉水有限公司和雲南大山飲品有限公司的全部股權將轉讓給青島啤酒集團。

中國瓶裝水市場前幾名爲農夫山泉、怡寶、景田百歲山、康師傅、娃哈哈等。國內飲用水龍頭農夫山泉 2019 年營收達到 240 億元，淨利潤率更是達到 20%，其中近六成營收來源於飲用水。去年，青島啤酒就已推出了一款非啤酒類飲料「王子海藻蘇打水」。今年，青島啤酒更加速佈局子品牌「輕零」蘇打氣泡水，主打0糖、0脂肪、0卡路里。

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