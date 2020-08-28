  • 30°C
香港時間 : 2020828日 (五) 19:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【業績】中興通訊純利增26% 續加大5G核心技術投入

即市財經 19:31 2020/08/28

分享：

中興通訊中期純利增加26%，不派息。

中興通訊 （00763） 中期純利18.57億元人民幣，按年增加26%，每股基本盈利0.4元人民幣，不派中期息。期內，毛利率32.7%，按年跌4.4個百分點。

期內，中興通訊營業收入按年增5.8%至471.99億元人民幣（下同），主要是由於運營商網絡及政企業務營業收入按年增加。若按市場劃分，內地業務營收按年增15.8%至317.51億元，國際業務則跌10%至154.48億元。

以業務細分，運營商網絡收入按年升7.7%，主要由內地內5G系統設備、核心網等產品收入增長帶動；政企業務收入則升2.5%，主因國內外光傳送產品、國內服務器及國內軌道交通集成收入均有增加。

中興上半年斥66億元人民幣研5G技術

中興期內斥資66.4億元作研發，按年升2.6%，主要用作持續進行5G無線、核心網、承載、接入、芯片等核心技術領域投入。研發成本佔營業收入14.1%，較上年同期的14.5%微降0.4個百分點。

在報告中披露，集團已在全球獲得46個5G商用合同，覆蓋中國、歐洲、亞太、中東等主要5G市場。

中興指，未來會在5G技術及應用兩方面，在芯片、算法和網絡架構等核心技術方面加大投入；同時會與行業龍頭企業合作，開展5G應用創新，構建合作共贏的5G生態圈。

相關文章：

【5G發展】印度傳決定禁用中國設備　華為恐失去全球第二大無綫市場

【國企改革】民進國退典範？　深圳民企數量佔比超過96%

美國加碼制裁華為　華為概念股軟舜宇急挫一成

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱  

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：趙穎妍

香港股票 業績公布 5G 營收 純利 中興通訊（00763） 晶片 香港 中國

上一篇文章

康宏公布重整計劃 推B2B平台業務「康宏B2B」

下一篇文章

雀巢縮減中國業務 賣走中國水業務予青島啤酒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股期貨】歐洲經濟復甦基金傳明年初啟動　指期貨升逾百點（不斷更新）
【美股期貨】歐洲經濟復甦基金傳明年初啟動　指期貨升逾百點（不斷更新）
【限聚令放寬】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【限聚令放寬】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【港版納指】恒生投資推恒生科技指數ETF3032　入場費1400元、9月4日掛牌（第三版）
【港版納指】恒生投資推恒生科技指數ETF3032　入場費1400元、9月4日掛牌（第三版）
【港版納指】南方恒生科技ETF3033開市20元變8元、全日成交勝盈富　南方東英親自解釋（不斷更新）
【港版納指】南方恒生科技ETF3033開市20元變8元、全日成交勝盈富　南方東英親自解釋（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【港版納指】首隻恒生科技指數ETF登場　南方東英科指入場費1500元、初始投資額1.9億元（第四版）
【港版納指】首隻恒生科技指數ETF登場　南方東英科指入場費1500元、初始投資額1.9億元（第四版）