【業績】中興通訊純利增26% 續加大5G核心技術投入

▲ 中興通訊中期純利增加26%，不派息。

中興通訊 （00763） 中期純利18.57億元人民幣，按年增加26%，每股基本盈利0.4元人民幣，不派中期息。期內，毛利率32.7%，按年跌4.4個百分點。

期內，中興通訊營業收入按年增5.8%至471.99億元人民幣（下同），主要是由於運營商網絡及政企業務營業收入按年增加。若按市場劃分，內地業務營收按年增15.8%至317.51億元，國際業務則跌10%至154.48億元。

以業務細分，運營商網絡收入按年升7.7%，主要由內地內5G系統設備、核心網等產品收入增長帶動；政企業務收入則升2.5%，主因國內外光傳送產品、國內服務器及國內軌道交通集成收入均有增加。

中興上半年斥66億元人民幣研5G技術

中興期內斥資66.4億元作研發，按年升2.6%，主要用作持續進行5G無線、核心網、承載、接入、芯片等核心技術領域投入。研發成本佔營業收入14.1%，較上年同期的14.5%微降0.4個百分點。

在報告中披露，集團已在全球獲得46個5G商用合同，覆蓋中國、歐洲、亞太、中東等主要5G市場。

中興指，未來會在5G技術及應用兩方面，在芯片、算法和網絡架構等核心技術方面加大投入；同時會與行業龍頭企業合作，開展5G應用創新，構建合作共贏的5G生態圈。

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編輯：趙穎妍