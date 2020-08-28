【業主失預算】內房中冶遲交樓　再有買家取消交易　發展商要退訂兼賠息

樓價持續高企，置業動輒數百萬元，買家最關心可否準時收樓。內房中國中冶（01618）旗下荃灣青龍頭新盤「逸璟．龍灣」因斜坡工程問題，遲遲未能入伙，部分買家因此取消交易，而發展商早前亦決定向取消交易的買家退還訂金，以及賠償利息。

據成交紀錄冊資料顯示，「逸璟．龍灣」共錄80宗成交，有31宗已經取消交易，比例近四成，若以今年計，則有25宗取消交易。最新一單為1座2樓F室，實用面積318平方呎，原於2019年5月以466萬元易手，實用呎價14,654元，惟昨日終止買賣合約。

資料顯示，逸璟．龍灣位於青山公路青龍頭段108號，是中冶在港首個住宅項目，單位實用面積由261平方呎起，至最大3,857平方呎，提供198伙單位，並於2018年年底開售。其中，樓盤範圍內有斜坡及護土牆，業主須分擔日後維修責任及費用。

事實上，據《一手住宅物業銷售條例》規定， 發展商可以基於不同因素，獲認可人士批予延遲交樓，如工人罷工、暴動、內亂、天災、火警、戰爭、惡劣天氣，若在經延展日期起計6個月內，仍未完成，買家有權取消合約，以及取回訂金及利息，而利息則根據滙豐銀行最優惠利率加年利率2%計算。

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