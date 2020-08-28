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【南韓疫情】咖啡店禁堂食 餐廳晚上9時起僅提供外賣

環球社會熱點 19:09 2020/08/28

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南韓首都圈升級控疫措施，下周起全日禁止咖啡店堂食，及要求餐廳由晚上9時起只提供外賣服務。

新冠肺炎疫情全球大流行，南韓疫情持續惡化，過去一日再增371宗病例。南韓首都圈升級控疫措施，將限聚令措施再延長一周，更由下周起全日禁止咖啡店堂食，及要求餐廳由晚上9時起只提供外賣服務。

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韓聯社報道，在新增的371宗病例中，有359宗屬社區感染，12宗屬海外輸入病例。超過7成（284宗）病例來自首都圈地區，首爾市佔145宗，京畿道和仁川市分別各佔112及27宗。

南韓政府早前於首都圈實施社交距離限制措施，包括禁止10人以上聚集，及禁止在室內場所舉行50人以上的活動，當局宣布延長措施一周。

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當局更規定由下周日（30日）起，全日禁止首都圈連鎖咖啡店提供堂食，只可提供外賣或自取服務。至於餐廳日間可提供堂食，由每晚9時至翌日清晨5時期間，則只能提供外賣或自取服務。

當局更加強規定，要求民眾於咖啡店、餐廳及餅店取外賣時要作登記，也要戴口罩和保持兩米的社交距離。

另外，當局由下周一（31日）起，對多個公共場所實施限聚令，包括健身室等室內體育設施、補習社、自修室。另外為減低長者感染風險，療養院等設施也將禁止訪客探視。

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責任編輯：鄭錦玲

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