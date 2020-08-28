【限聚令放寬】首晚恢復堂食至9時　616火鍋店預約爆滿

▲ 616牛肉火鍋專門店指，雖然大部份分店預約爆滿，但生意額與恢復晚市前相若。（Facebook圖片）

限聚令今日起放寬，全港餐廳可恢復晚市堂食至9時。不過，二人限聚令則繼續維持，使依賴群體聚會的火鍋店受惠不多。616牛肉火鍋專門店指，雖然大部份分店預約爆滿，但生意額與恢復晚市前相若。

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首日受新鮮感刺激？

616牛肉火鍋專門店創辦人何百鈞透露，今晚8成分店的預約全滿，料周六、日情況相若。不過，二人限聚令始終是火鍋店的「致命傷」，他認為今日情況理想，主要受惠於周五效應，加上首日恢復晚市，為食客帶來新鮮感；憂若措施維持，往後的預約情況將會回落。

雖然預約爆滿，但何稱只是將部分外賣生意轉移至堂食，故整體生意額與恢復堂食前相若。現時生意較未有限聚令前，減少過半，僅餘4成生意左右。他又指，幸好未有分店鄰近政府社區檢測計劃的檢測點，否則即使恢復晚市，對預約幫助不大。

只可恢復5成生意

台式火鍋店寬巷子則透露，今晚已有約20檯已預約的食客。該店傳訊總監林柏希預計，「港人已餓了很久」，惟受限於二人限聚令，加上只能做一輪生意，最理想亦只能回復平時5成至6成生意。為迎接晚市堂食，寬巷子亦較早前預訂多5成食材，望回應食客需求。他料外賣及堂食將由各佔一半，回復至4：6比。

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記者：葉泳珊