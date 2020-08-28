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【港股追蹤】預祝百勝中國上市？　火鍋四寶全部炒起

股樓投資 20:16 2020/08/28

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在內地經營包括肯德基、必勝客的中國餐飲巨頭百勝中國（美：YUMC），據報獲香港​​交易所批准在港進行二次上市。公司最新總市值約208億美元（1613億港元）。至於在港的餐飲第一股為「邊爐股」海底撈 （06862），近期亦成熱炒對象，近8日升第7日，目前市值就達2,782.5億元，兩者有望在香港惡鬥一番。

至於其他同業亦都一同炒起，呷哺呷哺 （00520）今日亦急升近一成。頤海 （01579）亦都連升第6日，市值亦逾1,300億元，現時一手價錢超過12萬。九毛九 （09922）亦都連升第3日破52周新高，市值暫時為268億元排第三。事實上，今日其他內需股亦見追捧，蒙牛 （02319）急升近一成，青啤 （00168）亦升5%創新高。現時兩者市值分別為1,546億元及486億元。

 

百勝中國上月底公布，首季盈利為1.32億美元，按年跌26%，每股盈利34美仙。經調整盈利1.36億美元，每股盈利35美仙，好過市場預期的24美仙。期內，銷售額跌11%至19億美元，低於市場預期。同店銷售跌11%，當中，肯德基跌10%，必勝客跌12%。

 

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撰文 : 周兆邦

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