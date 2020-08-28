【ETF中港互掛】中港ETF互掛獲批　證監會：ETF通仍在籌備中（第二版）

▲ 證監會認可兩隻「ETF互掛」計劃下的ETF在聯交所上市。

證監會宣佈，認可兩隻在香港與內地交易所買賣基金（ETF）互掛計劃下的ETF在聯交所上市。兩隻ETF將分別投資於一隻獲中國證監會批准且目前在深交所上市的ETF。

證監會同時歡迎中國證監會今天批准兩隻ETF在深交所上市。它們將分別投資於一隻獲證監會認可且目前在聯交所上市的ETF。

證監會表示，ETF互掛的落實體現了內地與香港資本市場的進一步深化合作，讓香港及內地的投資者通過投資對方的市場獲得更多的投資機遇和產品選擇。相關ETF將會根據現行的上市程序在各自的交易所上市。

至於ETF通何時會推出，證監會發言人表示，仍在與中證監商討及籌備中。

（第二版新增證監會回應）

相關文章：

【港版納指】華夏推恒生科技指數ETF 3088、下周四掛牌 第三隻科指ETF（第二版）

【港版納指】南方恒生科技ETF3033開市20元變8元、全日成交勝盈富 南方東英親自解釋（不斷更新）

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：陳健婷