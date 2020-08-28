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【ETF中港互掛】中港ETF互掛獲批　證監會：ETF通仍在籌備中（第二版）

即市財經 19:43 2020/08/28

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證監會認可兩隻「ETF互掛」計劃下的ETF在聯交所上市。

證監會宣佈，認可兩隻在香港與內地交易所買賣基金（ETF）互掛計劃下的ETF在聯交所上市。兩隻ETF將分別投資於一隻獲中國證監會批准且目前在深交所上市的ETF。

證監會同時歡迎中國證監會今天批准兩隻ETF在深交所上市。它們將分別投資於一隻獲證監會認可且目前在聯交所上市的ETF。

證監會表示，ETF互掛的落實體現了內地與香港資本市場的進一步深化合作，讓香港及內地的投資者通過投資對方的市場獲得更多的投資機遇和產品選擇。相關ETF將會根據現行的上市程序在各自的交易所上市。

至於ETF通何時會推出，證監會發言人表示，仍在與中證監商討及籌備中。

（第二版新增證監會回應）

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編輯：陳健婷

香港股票 證監會 中國證監會 深圳證券交易所

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