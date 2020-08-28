【安倍辭職】8年任期有功有過 東京人對安倍晉三褒貶不一

日本首相安倍晉三在任8年，再次因為健康理由辭職。作為史上任期最長的日本首相，安倍晉三任內有功有過，日本民間對安倍晉三也是褒貶不一，路透社便在東京街頭訪問了若干日本居民。

小島直人（55歲，證券經紀）：

「我認為他很努力工作。作為執政黨總裁，他努力推動安倍經濟學8年。日本確有很多問題，但即使是其他人當領袖，也未必可以像他般長期維持一個穩定的政府。」

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岩田禮二（24歲，演員）：

「我認為他一直不斷工作，而我們還遇上新冠肺炎全球大流行。雖然他備受各種批評，但我認為他已經很努力為國家服務，所以他的請辭令我難過。」

關根國雄（62歲，文職）：

「我很意外。雖然他看來真的很累，但我不認為他應該辭職。我希望他能夠繼續努力，在任再多一段時間。」

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佐藤久美子（45歲，文職）：

「他正在努力研究應對新冠肺炎疫情的措施，但是他近來似乎累了，我很擔心。認為他的請辭是非常不幸。」

安彥克巳（79歲，店務員）：

「我想他辭職已經很久，他所做的一切事都是錯的，特別是嘗試修改憲法。他不是保護憲法，而是企圖改變它。我不會原諒他。」

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責任編輯：陳啟賢

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