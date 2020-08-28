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【新股IPO】農夫山泉9633今截飛料超購逾300倍　傳上限定價市值高達2400億

股樓投資 19:37 2020/08/28

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農夫山泉（新上市編號：09633）公開招股終告一段落，今日中午截止認購，據指多間券商孖展借爆，終借出逾1800億元，相當於公開發售部份超額認購約310億。若按上限定價21.5元計算，股份市值達2405.47億元，2019年的市盈率為44至48倍。

認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事，想知詳情請按：下一頁

農夫山泉9633明截飛　專家教你抽唔到點算好，想知詳情請按：下一頁

農夫山泉今次招股於全球發售逾3.88億股H股，其中約2717.64萬股在港公開發售，國際發售3.61億股，另有15%超額配股權，招股價介乎19.5元至21.5元，一手200股，入場費4343.34元，最高集資約83.5億元。該股預期9月8日上市。

是次集資所得，其中25%將用於品牌建設工作；25%將用於購買冰箱、暖櫃及智能終端零售設備等設備，以提升銷售能力；20%將用於新增產能所需的資本開支；10%將用於加強業務運營基礎能力建設；10%將用於償還銀行貸款；以及10%將用於補充流動資金和其他一般企業用途。

農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手，想知詳情請按：下一頁

根據弗若斯特沙利文報告，2012年至2019年間，農夫山泉連續8年保持內地包裝飲用水市場佔有率第一，以2019年零售額計，農夫山泉在茶飲料、功能飲料及果汁飲料的市場份額均居於大陸市場前三位。

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記者：張以正

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