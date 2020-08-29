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【消費優惠】崇光秋季購物賞　線上線下同步推優惠

商業 08:00 2020/08/29

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隨著限聚令放寬，港人消費意慾或將提升。崇光百貨亦把握機會，銅鑼灣店、尖沙咀店及網上商店SOGO eStore即將同步推出多重獎賞優惠，不論在線上線下購物，均能賺取現金券或積分獎賞。

【消費優惠】新城市廣場夥熊本熊　建千呎室內向日葵花園

SOGO Rewards會員於9月2日至9月15日期間，凡於崇光銅鑼灣店或尖沙咀店內指定珠寶、手錶或國際精品專櫃單一購物滿淨值$3,800，憑發票即日到指定換領處換領$300購物現金券；單一購物滿淨值$8,000，可換領總值$800購物現金券。每個會員號碼/每單一發票即日於同一店內最多可換領總值$8,000購物現金券。

不過要留意，$300購物現金券每日限量共250張並需於指定專櫃單一購物滿淨值$3,800或以上使用；而$500購物現金券每日限量共200張並需於指定專櫃單一購物滿$5,000或以上使用。

網站消費享5倍積分  

另外，於9月4日至9月15日期間，SOGO Rewards會員凡於SOGO eStore購買任何貨品，可享5倍SOGO Rewards積分。

【消費優惠】酒店轉攻本地客　Klook夥酒店推住宿優惠（附優惠連結）

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責任編輯：蘇穎琪

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